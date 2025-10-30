日本熊襲肆虐 山形縣熊闖學校一日2宗 熊出沒地點、遇熊自救QA｜Yahoo

黑熊家庭（Getty Images）

【Yahoo 新聞報道】日本今年因熊襲擊致死人數創有紀錄以來新高，專家指或與全球暖化改變熊的冬眠習性，加上橡實等食物短缺有關。日本防衛省週二時表示，將向受災嚴重的秋田縣地區派遣兵力，協助設置陷阱及處理死熊屍體。另外，在鄰近的山形縣，一日發生2宗熊闖入學校事件，日本政府正提升跨部門會議層級，交由內閣會議主導。

山形縣熊闖校園一日2宗

位於本州東北部的山形縣，周三（29 日）相繼發生熊闖校園事件。在清晨約 5 時 15 分，南陽市有市民目擊體型長約1公尺的熊出現在市立赤湯小學附近街頭，並往小學方向移動，警方發現該校入口玻璃碎裂，監視器拍到有熊撞擊玻璃後離去。赤湯小學當時校內沒有學生，不過校方仍決定停課。

另一宗事件發生在上午約 7 時，山形縣東海大學附屬山形高中有家長發現一隻熊闖入棒球隊室內練習場，體型長約1公尺，有人目擊熊爬上室內練習場近屋頂的網，並抓著網向下移動，之後離開練習場，往附近河川的草叢。山形高中決定暫停社團活動，安排接駁車接送學生往車站。

熊爬上室內練習場接近屋頂的網（每日新聞影片截圖）

兩宗事件中沒有人受傷的報告，市政府同日派出宣傳車，呼籲附近居民留意。因應熊擊事件頻傳，日本政府原本由環境省、農林水產省、國土交通省等部門設聯絡會議，最新正考慮提升層級，由內閣會議主導跨部門協調處理。

秋田縣請求自衛隊助

至於受災嚴重的秋田縣，知事鈴木健太周二（28 日）向防衛省請求派兵協助。防衛大臣小泉進次郎表示，應地方官員請求，將派出部隊協助設置陷阱，及處理死熊屍體，撲殺行動將由獵人完成。

據日本環境省，今年4月起至10月27日，已有11人遭熊襲身亡，創下有紀錄以來新高。

日本熊類主要為亞洲黑熊和棕熊（Getty images）

為何熊襲擊事件激增？

專家表示，熊襲擊事件激增部分原因是氣候變化，導致一些地區的山毛櫸堅果等食物短缺，而山毛櫸堅果是熊最喜歡的食物。另外，日本人口減少也加劇了熊襲事件，不只山區，也有愈來愈多熊出沒於人口老化及人口減少的都市地帶。

哪些地區受災嚴重？

在本州北部的秋田縣，熊襲擊問題尤其嚴重。秋田縣有約88萬人口，今年以來該縣已有超過50人因熊襲擊受傷，兩人死亡，包括一名73歲婦人在倒垃圾時遭襲，及一名38歲男子。

秋田縣鄰近的岩手縣、山形縣亦有較多熊出沒事件。另外，北海道、青森縣、宮城縣、福島縣等亦常有熊出沒。可參考當地朝日新聞製作的熊出沒地圖。

10月至11月是熊出沒高峰（朝日新聞地圖）

日本熊有哪些種類？

日本有兩種主要熊類棲息，包括亞洲黑熊，及分布於北海道、體型更大的棕熊。近年熊類數量正在上升，雖然氣候變遷導致牠們的冬眠期產生變化，但預計10月至11月，熊襲擊事件在熊冬眠前仍會激增。

前往可能有熊出沒的地區應準備甚麼？

除了時刻保持警覺，結伴同行，亦可準備防熊用品如熊鈴、哨子及驅熊噴霧等。另外，應妥善收拾保存食物、垃圾及廚餘。

遇熊應怎麼自救？

若在路上偶遇熊隻，首先應停止移動，不要奔跑，切忌大聲尖叫，保持面向熊的方式，緩慢退後，從安全路線離開現場。假如距離非常接近，可使用驅熊噴霧。

如果與熊隻發生接觸，應採取保護身體姿勢，手掌交疊保護頸部，利用背包保護背部，腹部貼地；若身體被熊反轉，亦應維持保護姿勢。

來源：CNA 、Nytimes