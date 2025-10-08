每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
日本熊蹤頻現 闖群馬縣超市、傷白川鄉遊客 當局放寬槍支管制｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】日本群馬縣、秋田縣、岐阜縣白川鄉等地近日均有熊出沒，造成多人受傷，包括居民和遊客。今年4月至8月，日本全國共有69人在熊襲擊事件中受傷，接近有紀錄以來同期高位。因應熊出沒增加，日本上月放寬槍支管制，讓獵人可在建築密集的市內地區開槍。
岐阜縣著名景點白川鄉早前有熊出沒，一名西班牙籍遊客與另一名同行友人在巴士站附近散步時，被一隻灌木叢走出來的熊從後抓傷，他手部受傷送院。
熊闖超市 徘徊魚和壽司區
在鄰近東京東北部的日本群馬縣，一間超市被熊闖入，兩名顧客遇襲受傷，包括一名76歲男子。閉路電視畫面顯示熊一度在停車場位置將男子撲倒在地，其後又在超市的魚和壽司區徘徊。店長指，當時店內有約 30 名顧客，熊事後逃離現場。
在秋田縣五城目町，一名二十多歲的男子指，他前往農地時被熊襲擊，他的臀部受輕傷送院，其後附近居民亦報稱見到有熊。當局其後在民居附近捕獲兩隻熊，正調查是否與男子受傷有關。
或與氣候變化、糧食失收有關
有專家推斷，熊頻頻在人類社區出沒，或與人口減少、氣候變遷、部分糧食來源失收等因素有關，估計在進入冬眠以前，熊走入人類社區覓食的風險會較高。
日本過去實施嚴格的槍支管製，只有經過警方批准才能使用獵槍。因應熊襲擊事件增多，當局上月起放寬槍支管制，在確保居民安全情況下，授權獵人在緊急情況時可在建築物密集地區開槍。
來源：CNA 、NHK、Straits Times
