日本熊蹤｜闖盛岡市中心停車場 秋田縣熊擊54人傷亡 請求自衛隊助撲殺｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】踏入秋季，日本進入熊出沒高峰季節，本年度因熊襲擊致死的人數創有紀錄以來最高。位於日本東北部岩手縣的首府盛岡市，市中心的岩手銀行停車場今（28 日）早有熊隻出沒，被獸醫麻醉捕獲。在鄰近的秋田縣，今年熊襲擊造成的傷亡數字達54人，較去年的 11人激增迎4倍，秋田縣知事請求自衛隊協助撲殺熊隻。
獸醫麻醉槍制服運走
盛岡市今年已有多次熊出沒報告，在鄰近岩手縣府大樓、縣議會、地方法院的市中心中央大道，岩手銀行總部地下停車場今早約 6 時 45 分再有熊隻出沒，銀行職員向警方報案。警方到場關閉停車場，盛岡市立動物園派員協助，獸醫用麻醉槍使熊昏睡後捕捉，裝在籠中運走。
籲小學家長陪同學生
捕捉過程歷時約3個半小時，事後岩手銀行本部照常營業，警方指，事件中沒有人員傷亡報告，當局呼籲附近中小學的家長陪同學生前往或離開學校，市府也加強巡邏人力，呼籲民眾多加注意。
上周五熊擊1死3傷
另外，鄰近的秋田縣今年熊擊事件亦破紀錄，上周五當地發生一宗熊襲擊事件，造成一死 3 人受傷。地方當局表示，今年熊擊事件已造成 54 人傷亡，遠高於去年的 11 人；熊目擊事件亦激增約六倍，達 8,000 多宗。
秋田縣知事鈴木在社交平台發文指，計劃今日親自前往防衛省，請求協助撲殺熊隻。
來源：NHK 、Japan Today
