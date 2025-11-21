日本獵人「道一」的7年熊戰記！ 首次開槍子彈用盡險被反撲！

大阪獵友會的意外入會

哎喲，日本熊害這波紅潮讓獵人圈熱鬧起來，誰知一位90後中國男子「道一」竟成了主角！這位2016年來日留學的大阪男孩，本來看獵友會宣傳片當娛樂，報名參加後意外入會，

疫情封鎖回國路，他轉職職業獵人維生。小編挖到每日人物訪談時心想，這不就是「熊災版留學生日記」的續集嗎？

來，咱們邊聽熊吼邊聊聊道一的7年獵戰，保證不驚，只添點野外小樂趣～🦌

首次獵熊的槍聲驚魂

道一的獵人生涯開頭就刺激！兩年前東京熊殺人案，他隨大阪獵友會支援，對面獵人開槍沒中把熊趕過來，女夥伴先射一槍擦邊，他坐姿開兩槍全偏，

子彈用盡熊撲上來，只剩10米距離！每日人物報導，他腦中閃「出事了」，幸好女夥伴三連發槍補兩發，熊「咚」倒地。

道一後來說：「豎排雙管槍只有兩發，打完就慌。」網友在X調侃：「道一槍戰熊，留學生變獵神。」這種驚魂，這槍聲總讓人熱血又後怕。🔫

熊肉熊膽的月入小確幸

獵一頭熊，道一說每人分約2萬港幣，熊皮牙爪掌膽單賣，肉內臟骨頭打包，標本也行。但一周只獵2次，不保證中，月入折合不到2萬港幣，年淨利5-6萬港幣，「日本底層行業水平」。

他還做導遊貼補，疫情逼他轉職，現在和朋友包小山頭，計畫開餐廳供應獵物。產經新聞報導，大阪獵友會外國人少，道一年輕最小，常幹粗活解剖。

網友在PTT旅遊板po：「道一月2萬獵熊，台灣獵人怕怕。」香港LIHKG笑說：「熊肉餐廳，港式叉燒熊？」這種小確幸，這月入總讓人感慨：野外美，錢包更實在。💰

前後輩文化的粗活輪班

大阪獵友會有嚴格等級，道一外國人年輕最小，紮營解剖全包，「前輩指哪幹哪，他們輕鬆我累」。訪談他笑說：「粗活累活基本是我，習慣了。」

北海道新聞報導，日本獵友會疫情後外國人增，熊害嚴重讓需求up，道一7年從娛樂變生計。網友熱議：「道一獵熊輪班，中國男大阪獵神。」這種輪班，這文化總讓人覺得獵場像職場。

Japhub小編有話說

哇，這道一獵熊7年瓜寫完，小編的獵槍都想擦了！從子彈用盡驚魂到月2萬小確幸，這轉職太真實。

如果你有日本獵人趣聞，或熊肉食譜，留言區分享～下次挖個不撲的日本野外趣事，安全點哦！