針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
日本環球影城終極懶人包2025：門票優惠、交通、必玩設施一篇搞掂！
去大阪點可以唔去環球影城 (USJ)？自 2001 年開幕以嚟，USJ 就係大人細路都為之瘋狂嘅夢幻樂園！無論你係想玩到嗌破喉嚨嘅刺激機動遊戲，定係想同 Minions、Mario 瘋狂打卡，呢度都絕對唔會令你失望。準備好未？一齊嚟規劃你嘅專屬奇幻旅程啦！
🔥 勁爆消息！Donkey Kong 叢林大冒險 12 月登場！
喂喂喂！最新消息！USJ 嘅「超級任天堂世界™」又有新嘢玩喇！全球第一個以「咚奇剛 (Donkey Kong)」為主題嘅園區 「咚奇剛國度™」 將會喺 2024 年 12 月 11 日 隆重開幕！
準備好深入綠意盎然嘅神秘叢林未？喺呢度，你將會同咚奇剛一齊展開超狂野大冒險！
必玩設施：「咚奇剛的瘋狂礦車」
想像下自己坐上礦車，由「黃金神殿」極速衝出，喺蜿蜒曲折嘅軌道上左穿右插，甚至好似遊戲咁「跳軌」避開障礙！呢個過山車採用咗超突破性設計，刺激得嚟又啱晒一家大細玩，保證你全程尖叫，玩完仲想再玩！
點樣可以快人一步？
想唔使排隊就玩到？梗係要買 「環球快速通行券 ～咚奇剛特別版～」 啦！而家經 Trip.com 買仲送你價值 2,200円嘅任天堂世界™商品或相片券，最平 HK$294 起！
溫馨提示： 超級任天堂世界™ 人氣爆燈，入去可能要攞「區域入場保證券」或者抽「區域入場號碼券」。建議大家一入園就即刻用 USJ 官方 App 搞掂，如果唔係分分鐘摸門釘㗎！
日本環球影城門票
1 日票（單人成人票）：票價HK$433 起
1 日票（雙人票）贈 1000 日元餐飲 & 購物優惠券：票價HK$866 起
1 日票+超級任天堂世界園區 (瑪利歐) 入場保證券：票價 HK$742 起
日本環球影城 2 日門票：票價 HK$805 起
日本環球影城 1.5 日成人門票：票價 HK$661 起
請注意：此優惠產品價格可能隨時變動，並有機會提早結束，實際價格將以最終產品頁面顯示為準。日元匯率的浮動也可能影響最終售價，恕不另行通知，建議您盡早確認與預訂。
日本環球影城 | 簡介
坐落於日本大阪市的日本環球影城，自2001年盛大開園以來，已成為全球五大環球影城主題樂園之一，更是無數旅人心目中永恆經典的歡樂殿堂！這裡不僅匯聚了眾多以好萊塢超級鉅作電影為靈感、令人心跳加速的刺激遊樂設施，還有超人氣卡通人物的精彩表演秀，無論是天真爛漫的孩子，還是尋求刺激的成年人，都能在此盡情釋放歡樂，創造專屬的難忘回憶！
開放時間： 大約 09:00 - 19:00 (每日唔同，出發前記得上官網 confirm)
地址： 大阪府大阪市此花區櫻島2丁目1-33
快證攻略：用錢買時間，玩盡每一分鐘！
環球特快入場券 4～XR ride & Minion～ (HK$746 起)
啱晒哈利波特迷同 Minions 粉絲！包咗《哈利波特禁忌之旅™》、《SPY x FAMILY XR 乘車遊》、《小小兵瘋狂乘車遊》，再加一個刺激 ride (好萊塢美夢/大白鯊)。
環球特快入場券 4～Race & The Flying Dinosaur～ (HK$908 起)
刺激之選！包含 《瑪利歐賽車～庫巴的挑戰書～》、《哈利波特禁忌之旅™》、《名偵探柯南 4-D》，仲有全園最癲嘅 《飛天翼龍》！
環球特快入場券 4～XR ride & Jurassic Park～ (HK$746 起)
同第一款差唔多，但將刺激 ride 換成經典嘅 《侏儸紀公園 - 乘船遊™》，隨時濕身！
環球特快入場券 4～Race・Special～ (HK$1,233 起)
王牌之選！集齊 《瑪利歐賽車》、《耀西冒險》、《哈利波特禁忌之旅™》，再加 Minions 或者好萊塢美夢過山車，最 hit 項目一次過滿足你！
溫馨提示：所有產品價格均可能因日元匯率波動而有所調整。最終的實際價格，請以您在Trip.com產品頁面上確認的標示為準，恕不另行通知，感謝您的理解。
交通指南：點樣去 USJ 最方便？
搭電車 (最推薦！)
直接搭 JR 夢咲線 (JRゆめ咲線) 到 「環球城站 (Universal City)」，一出閘行 5 分鐘就到門口，快靚正！由大阪市中心出發，其實勁方便：
西九條站 → 5 分鐘 直達
梅田/大阪站 → 約 11 分鐘 (轉 1 次車)
難波站 → 約 13-15 分鐘 (轉 1-2 次車)
關西機場 → 約 65 分鐘 (轉 1 次車)
圖片來源：日本環球影城官網
搭巴士
搭船 (超特別體驗！)
圖片來源：日本環球影城官網
營運公司：株式會社船長線
電話號碼：06-6573-8222
行駛路線：海遊館西碼頭⇔環球城港
所需時間：約10分鐘
自駕遊
圖片來源：日本環球影城官網
最大車輛容量：約2.800輛
停車費：一般轎車的停車費依日期而異。請查閱停車費日曆確認
注意事項：
重要提醒：日本環球影城周邊道路嚴禁停車或臨時停車。若您選擇駕車前往，請務必將車輛停放至日本環球影城專屬的官方停車場，以確保交通順暢與自身權益，避免不必要的罰款。
接送時，請利用停車場內的接送車位（20分鐘免費）
旺季淡季攻略：幾時去先冇咁多人？
老實講，USJ 全年都咁旺！但如果想避開人山人海，就要避開以下日子：
3 月底 - 4 月底： 學生春假 + 櫻花季，人多到你唔信！
5 月黃金週： 日本長假期，你懂的。
7 月 - 8 月： 暑假！全世界嘅學生都放假喇！
11 月 - 1 月中： 聖誕 + 新年，節日氣氛係好，但排隊時間都好「精彩」。
最佳時機： 每年嘅 1 月下旬至 2 月，同埋 5 月中旬至 6 月，天氣舒服，人流相對較少，玩得最爽！
圖片來源：日本環球影城官網
日本環球影城 | 必玩設施推介 (冇玩過等於冇嚟過！)
1. 哈利波特禁忌之旅™
唔使戴 3D 眼鏡都感受到超逼真嘅魔法世界！同哈利波特一齊飛越霍格華茲，感受飛龍噴火嘅熱力同催狂魔嘅寒氣，投入感 100 分！連續五年攞獎，絕對係神級體驗！
圖片來源：日本環球影城官網
2. 小小兵瘋狂乘車遊
坐上犀利哥發明嘅飛車，同班 Minions 一齊大搗亂！超巨型半球體螢幕，加上架車瘋狂搖擺，真係好似置身喺動畫入面咁，笑料百出，離心力十足！
圖片來源：日本環球影城官網
3. 瑪利歐賽車～庫巴的挑戰書～
戴上 AR 眼罩，化身賽車手同 Mario、Peach 公主一齊喺賽道上掟龜殼、食道具！呢個係全球首個 Mario Kart 主題嘅互動 ride，刺激又好玩，係任天堂世界嘅王牌！
圖片來源：日本環球影城官網
醫肚推介：玩到攰，食咩好？
1. 三根掃帚 (Three Broomsticks™)
位置： 哈利波特魔法世界™
必食： 盛宴拼盤、牧羊人派，梗係唔少得打卡必備嘅 奶油啤酒™ (冇酒精，細路都飲得)！成間餐廳神還原電影場景，喺度食飯真係以為自己去咗活米村™！
圖片來源：日本環球影城官網
2. 奇諾比奧咖啡店™ (Kinopio's Cafe™)
位置： 超級任天堂世界™
必食： 超可愛嘅 瑪利歐漢堡包、庫巴漢堡排牛排、無敵星飯！由奇諾比奧主理，每樣嘢食都玩味十足，透過窗口仲可以望到蘑菇王國，打卡一流！
圖片來源：日本環球影城官網
3. 快樂咖啡廳 (Happiness Cafe®)
位置： 舊金山區 (小小兵樂園隔離)
必食： 小小兵漢堡套餐 同 小小兵香蕉慕斯！餐廳由貨倉改建，充滿開心氣氛，而且份量十足，啱晒大胃王！
圖片來源：日本環球影城官網
日本環球影城地圖
圖片來源：日本環球影城官網
更多日本環球影城附近景點
1. 大阪海遊館
世界級大型水族館，可以見到超大條嘅鯨鯊，非常震撼！
2. 心齋橋
購物狂天堂！由名牌到藥妝，行足一日都唔夠。夜晚仲可以去道頓堀食盡大阪燒、章魚燒！
3. 大阪城天守閣
大阪嘅地標，可以了解豐臣秀吉嘅歷史。春天賞櫻、秋天賞楓葉，景色超靚！
