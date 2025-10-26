支聯會被指煽動顛覆案 再延至明年一月開審
日本男客羅馬萬神殿外墮下亡 疑突感不適失足從 7 米高牆墮下 當地近年涉多宗遊客意外︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名來自日本的 69 歲男遊客在羅馬萬神殿（Pantheon）外墮下身亡。事件發生於 10 月 24 日晚上，男子當時坐在萬神殿外圍的牆上，突然身體不適，失去平衡後從約 7 米高的外牆墮入護城壕，當場死亡。
綜合外媒報道，男子與女兒同行，女兒向警方表示，父親疑因突發身體不適失去平衡而墮下。今年早前，羅馬亦曾發生多宗涉及遊客的意外。3 月，一名 55 歲西班牙女子從西班牙階梯旁的高牆墮下喪生；4 月，來自蘇格蘭的 54 歲遊客 Grant Paterson 在住所懷疑發生煤氣爆炸時重度燒傷不治。自新冠疫情後，羅馬旅遊人數急增，2024 年錄得 2220 萬人次的新高。
萬神殿由羅馬皇帝 Hadrian 興建，以其巨型圓頂中央的「天眼」聞名，是意大利最受歡迎的古蹟之一。自 2023 年起，萬神殿改為收費參觀，入場費為 5 歐元，但仍吸引大量遊客。單在 2024 年，參觀人數超過 400 萬人，廣場外經常出現長長人龍。
