日本男涉性侵養女拍片 受害人母親不滿判囚10年太少

日本地方法院。(網上圖片)

日本福島縣一個地方法院，在周三（24日）就一宗性侵兒童案，判處一名男子因為違反監護人性交及兒童色情物品的罪名，被判囚10年。案件指男子多次與未成年的養女性交，並拍攝影片，其後被妻子發現後報警。其妻子在判刑後指刑罰過輕。

福島縣地方法院會津若松市分局在周三，判處該名涉及在養女於13至15歲期間施以性侵，並將過情拍攝的男子監禁10年。由於法院保護受害人身份而不容許公布受害人及被告的姓名及年齡。據案情指，當時男子與女童的母親再婚，作為女童的養父，並秘密帶同少女外出而引起懷疑，在母親查看女童的手機後揭發事件。

法官批評，男子在明知女童未滿18歲之下，仍與女童性交及拍下影片。指在女童於小學高年級時期已經開始相關行為，情況極其卑劣，更駁回男子稱與女童是戀人身份的主張，認為案件沒有酌量的餘地，是同類案件中極為嚴重的案件。母親在判決後批評，僅判處10年的刑期過輕，不認為男子在10年後會改過自身，而女童表示，容忍事件是因為不想家庭再度破碎。

