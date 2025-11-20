日本百年傳奇過江龍「雞三和 TORI SANWA」聯乘日式輕食Café Sensu 期間限定店即將登陸太古 APITA

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月20日 - 在日本擁有逾 125 年歷史、並被譽為「純種鶏の王様」的日本百年傳奇品牌 「雞三和 TORI SANWA」，自進駐香港銅鑼灣時代廣場後，人氣持續高企、反響熱烈。 為回應廣大食客的熱切期盼，雞三和將於2025年11月18日起，在太古城中心 Apita 設立期間限定店。期間限定店不僅為一眾太古居民帶來福音，更為附近的商務人士和上班族提供了健康便捷的午餐新選擇。期間限定店更設有快閃驚喜優惠，以更優惠價品嚐到珍稀的名古屋交趾雞料理。





Tori Sanwa X SENSU

精選純種名古屋交趾雞 原材料均由名古屋直送



雞三和的品牌精髓，在於對傳奇食材——名古屋純種交趾雞的堅持 。此雞種歷史可追溯至 1822 年江戶時期 ，歷經兩個世紀的血統管控，品牌至今仍堅持 100% 純種培育 。這種珍稀雞種的地位，相當於牛肉市場的和牛 。事實上，名古屋交趾雞僅佔全日本雞隻總量的 0.14% ，極為珍稀。相較普通肉雞，牠需耗費 125 天的漫長成長期（近 3 倍時間）與高出 5 倍的飼養成本 。憑藉漫長時光淬鍊及守護，其肉質紮實有咬勁、純淨鮮味，並富含高蛋白、低脂肪及膠原蛋白 。雞三和對品質毫不妥協，所有原材料，包括雞肉及雞骨高湯精華，均由名古屋直送香港 。



從經典丼飯到地道水炊鍋 盡顯名古屋交趾雞的可能性



雞三和的招牌親子丼在全球累積逾十億碗的皇者銷量 ，吸引無數饕客慕名而來。此次太古 Pop-up Store 將重點呈獻品牌的鎮店之寶：特上名古屋交趾雞親子丼 (HK$118) 。這道菜承襲江戶時代的百年傳統 ，嚴守 1900 年創業秘方 。其秘傳醬汁以獨家魚貝高湯為基底，並特別加入名古屋交趾雞骨高湯精華作為秘方 ，令雙重鮮味層層疊加。為了極致提煉高湯風味，雞三和捨棄了洋蔥等在親子丼中常見的食材 ，使醬汁與雞肉本身的純粹鮮味昇華 。頂層鋪滿經嚴格衛生管控的生食級蛋液 ，與燉煮至嫩滑入味的雞肉交融，完美詮釋了經典與匠心的結合 。



除此之外，雞三和亦設有「御膳系列」，包含一份雞肉料理主菜和一小份親子丼，帶領客人開啟多重味覺之旅，一次過細嚐不同的雞肉料理方式。照燒雞排御膳（HK$118）以準確溫度照燒塗滿特製醬汁的軟嫩雞肉，令人垂涎；唐揚炸雞御膳（HK$118），則讓肉汁牢實地鎖在香脆的外表中，帶來驚艷的口感對比。為了提昇整體用餐體驗，食客還可以選擇加購 唐揚炸雞（HK$42起）、香草美水雞烤雞翅（HK$48起）等豐富美味的小食，為味蕾增添更多層次享受。同時，雞三和也全新推出兩款丼飯。全新親子丼系列包括融合海鮮風味的大蜆露筍交趾雞親子丼 (HK$118）和富山白蝦交趾雞親子丼 (HK$138），帶來豐富的口感層次。



針對家庭客群 享受健康便捷和食



太古城中心一帶是港島東的優質住宅區，匯聚了大量家庭客群和追求生活品質的居民。雞三和正是看中此處對高品質、健康日式料理的龐大需求。名古屋交趾雞肉質富含高蛋白、低脂肪，並富含膠原蛋白 ，能為一家大小帶來滋養身心的健康美食 。而親子丼作為日本的國民美食 ，無論是方便快捷的午餐，或是高質量的家庭晚餐選擇，都能為居民提供從舌尖到心靈的至臻饗宴 。



期間限定 $10 現金折扣驚喜



期間限定店特設快閃折扣優惠。顧客凡於 Apita 消費滿指定金額，即可獲贈一張 $10 現金券。該現金券可於雞三和期間限定店內堂食惠顧任何雞三和餐牌上的餐點時即時使用，享受專屬的即時現金折扣，帶來更超值的體驗。





關於雞三和 TORI SANWA

創立於1900年的雞三和 TORI SANWA，在2025年9月首度進駐香港銅鑼灣時代廣場。雞三和是日本歷史最悠久且備受推崇的雞肉品牌之一，有「純種鶏の王様」之稱。逾百年間，品牌專注以珍稀的名古屋純種交趾雞入饌，所有食材均由自家農場精心養殖並直接供應。憑藉對食材的極致講究，以及對傳統的堅持，雞三和不僅深受日本本土食客的喜愛，也成功拓展至台灣、新加坡等海外市場，受到一眾顧客的支持。是次登陸香港，旨在讓本地食客品味百年匠心淬鍊的雞肉料理魅力。品牌的料理款式多樣，燉煮、燒烤、香炸、湯品料理一應俱全，充份展現食材多姿多彩的可能性。而當中的招牌菜式親子丼，更是傳承自開業以來的秘製醬汁，毫不妥協地重現百年傳統風味，完美詮釋經典與匠心的結合。



地址：太古城道 18 號太古城中心第二期 Apita, 地下 TKS-02 單位

營業時間：星期一至五：中午12時 至晚上10時

星期六、日及公眾假期 早上11時30分至晚上10時

電話：+852 2166 1159



電郵：

torisanwatsq@thefoodstory.hk



網頁：

thefoodstoryhk.com/torisanwahk



Facebook：

雞三和 Tori Sanwa Hong Kong



Instagram：

@torisanwahk











