Trip.com酒店減$500、機票減$200
日本百年傳奇過江龍「雞三和 TORI SANWA」聯乘日式輕食Café Sensu 期間限定店即將登陸太古 APITA
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月20日 - 在日本擁有逾 125 年歷史、並被譽為「純種鶏の王様」的日本百年傳奇品牌 「雞三和 TORI SANWA」，自進駐香港銅鑼灣時代廣場後，人氣持續高企、反響熱烈。 為回應廣大食客的熱切期盼，雞三和將於2025年11月18日起，在太古城中心 Apita 設立期間限定店。期間限定店不僅為一眾太古居民帶來福音，更為附近的商務人士和上班族提供了健康便捷的午餐新選擇。期間限定店更設有快閃驚喜優惠，以更優惠價品嚐到珍稀的名古屋交趾雞料理。
精選純種名古屋交趾雞 原材料均由名古屋直送
雞三和的品牌精髓，在於對傳奇食材——名古屋純種交趾雞的堅持 。此雞種歷史可追溯至 1822 年江戶時期 ，歷經兩個世紀的血統管控，品牌至今仍堅持 100% 純種培育 。這種珍稀雞種的地位，相當於牛肉市場的和牛 。事實上，名古屋交趾雞僅佔全日本雞隻總量的 0.14% ，極為珍稀。相較普通肉雞，牠需耗費 125 天的漫長成長期（近 3 倍時間）與高出 5 倍的飼養成本 。憑藉漫長時光淬鍊及守護，其肉質紮實有咬勁、純淨鮮味，並富含高蛋白、低脂肪及膠原蛋白 。雞三和對品質毫不妥協，所有原材料，包括雞肉及雞骨高湯精華，均由名古屋直送香港 。
從經典丼飯到地道水炊鍋 盡顯名古屋交趾雞的可能性
雞三和的招牌親子丼在全球累積逾十億碗的皇者銷量 ，吸引無數饕客慕名而來。此次太古 Pop-up Store 將重點呈獻品牌的鎮店之寶：特上名古屋交趾雞親子丼 (HK$118) 。這道菜承襲江戶時代的百年傳統 ，嚴守 1900 年創業秘方 。其秘傳醬汁以獨家魚貝高湯為基底，並特別加入名古屋交趾雞骨高湯精華作為秘方 ，令雙重鮮味層層疊加。為了極致提煉高湯風味，雞三和捨棄了洋蔥等在親子丼中常見的食材 ，使醬汁與雞肉本身的純粹鮮味昇華 。頂層鋪滿經嚴格衛生管控的生食級蛋液 ，與燉煮至嫩滑入味的雞肉交融，完美詮釋了經典與匠心的結合 。
除此之外，雞三和亦設有「御膳系列」，包含一份雞肉料理主菜和一小份親子丼，帶領客人開啟多重味覺之旅，一次過細嚐不同的雞肉料理方式。照燒雞排御膳（HK$118）以準確溫度照燒塗滿特製醬汁的軟嫩雞肉，令人垂涎；唐揚炸雞御膳（HK$118），則讓肉汁牢實地鎖在香脆的外表中，帶來驚艷的口感對比。為了提昇整體用餐體驗，食客還可以選擇加購 唐揚炸雞（HK$42起）、香草美水雞烤雞翅（HK$48起）等豐富美味的小食，為味蕾增添更多層次享受。同時，雞三和也全新推出兩款丼飯。全新親子丼系列包括融合海鮮風味的大蜆露筍交趾雞親子丼 (HK$118）和富山白蝦交趾雞親子丼 (HK$138），帶來豐富的口感層次。
針對家庭客群 享受健康便捷和食
太古城中心一帶是港島東的優質住宅區，匯聚了大量家庭客群和追求生活品質的居民。雞三和正是看中此處對高品質、健康日式料理的龐大需求。名古屋交趾雞肉質富含高蛋白、低脂肪，並富含膠原蛋白 ，能為一家大小帶來滋養身心的健康美食 。而親子丼作為日本的國民美食 ，無論是方便快捷的午餐，或是高質量的家庭晚餐選擇，都能為居民提供從舌尖到心靈的至臻饗宴 。
期間限定 $10 現金折扣驚喜
期間限定店特設快閃折扣優惠。顧客凡於 Apita 消費滿指定金額，即可獲贈一張 $10 現金券。該現金券可於雞三和期間限定店內堂食惠顧任何雞三和餐牌上的餐點時即時使用，享受專屬的即時現金折扣，帶來更超值的體驗。
Hashtag: #TORISANWA
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於雞三和 TORI SANWA
創立於1900年的雞三和 TORI SANWA，在2025年9月首度進駐香港銅鑼灣時代廣場。雞三和是日本歷史最悠久且備受推崇的雞肉品牌之一，有「純種鶏の王様」之稱。逾百年間，品牌專注以珍稀的名古屋純種交趾雞入饌，所有食材均由自家農場精心養殖並直接供應。憑藉對食材的極致講究，以及對傳統的堅持，雞三和不僅深受日本本土食客的喜愛，也成功拓展至台灣、新加坡等海外市場，受到一眾顧客的支持。是次登陸香港，旨在讓本地食客品味百年匠心淬鍊的雞肉料理魅力。品牌的料理款式多樣，燉煮、燒烤、香炸、湯品料理一應俱全，充份展現食材多姿多彩的可能性。而當中的招牌菜式親子丼，更是傳承自開業以來的秘製醬汁，毫不妥協地重現百年傳統風味，完美詮釋經典與匠心的結合。
地址：太古城道 18 號太古城中心第二期 Apita, 地下 TKS-02 單位
營業時間：星期一至五：中午12時 至晚上10時
星期六、日及公眾假期 早上11時30分至晚上10時
電話：+852 2166 1159
電郵：
網頁：
thefoodstoryhk.com/torisanwahk
Facebook：
Instagram：
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
台慶2025｜曾志偉親回離巢傳聞「都會繼續掛」 為神秘嘉賓「甩底」及抽獎爭議解畫
一年一度TVB台慶昨晚（19日）圓滿結束，一眾男女藝員盛裝出席兼帶來精彩演出。曾志偉於活動完結後接受訪問，親自回應早前有報道指其將於11月完約離開TVB傳聞，以及台慶上神秘嘉賓及抽獎爭議。Yahoo 娛樂圈 ・ 40 分鐘前
霍啟仁與「泰國朱千雪」Namfon玉龍雪山辦婚禮 霍震霆朱玲玲坐前排
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
地盤工涉持刀強姦非法禁錮女拳手 辯稱為性交易非強姦全罪脫
一名地盤工人在酒吧認識兼職女拳手後，將女方誘至油麻地的家中非禮後持刀威脅，並捆綁女方雙手及封口，繼而強姦。他否認3罪受審，案件完成7日審訊，4男3女陪審團今日(19日)退庭商議近4小時後，裁定被告全部罪名不成立，獲當庭釋放。 被告陳漢邦(46歲)，被控猥褻侵犯、強姦及非法禁錮共3罪，涉於2023年8月11日在油麻am730 ・ 18 小時前
孫藝珍玄彬齊奪青龍獎最佳男女主角，孫藝珍甜蜜表白感言：你是我最愛的男人
第46屆電影青龍獎頒獎典禮在韓國首爾完美落幕，焦點畫面要數到孫藝珍與玄彬這對韓國娛樂圈的模範夫妻齊奪最佳男、女主角。孫藝珍在發表感言時亦不忘謝謝丈夫玄彬，並說：「你是我最愛的男人！」Yahoo Style HK ・ 2 小時前
大圍男女涉食霸王餐 餐廳網上尋人促找數
大圍一間餐廳發生懷疑食霸王餐事件。社交平台流傳一則帖子並有閉路電視截圖，表示「如認識這兩位人士的朋友或當時人見到此訊息，你們在昨晚10:40左右，忘記付款了，請自行回店處理」。 涉事餐廳的相關人士周二(18日)於facebook「沙田之友」群組發布帖子及閉路電視影片截圖，指有一對男女於星期一(17日)晚上10時4am730 ・ 22 小時前
447呎單位變10人外勞宿舍！業主崩潰：「當初明明是租給一家人」
近年輸入外勞人數持續上升，帶動住宿需求。有業主發現，租出的單位竟然在不知情的情況下變成外勞宿舍！28Hse.com ・ 21 小時前
中日外交戰升溫：高市早苗內閣接連出招 日本正往「正常化國家」邁進嗎？
Getty Images上任不到一個月，高市早苗接連的言行及內閣提案，被稱觸碰北京紅線。 日本首相高市早苗上任僅一個月，其一系列涉及區域安全、台灣及日本防衛政策的言論及行動，點燃了北京的怒火並遭到抨擊。外界分析稱，這有可能是高市個人保守派風格的延續，更有可能是地緣政治動盪下的戰略轉向。 從11月7日這位日本首位女首相在眾議院預算委員會針對在野黨有關「台灣有事，日本有事」的直白回應，到隨後探討修改日本「無核三原則」及自衛隊軍銜改革提案，相關言行如同一連串的引信，觸動中國敏感神經並引發北京激烈的外交回擊，包括召見日本駐華大使、發布赴日旅行警示，其外交官及官媒的社交媒體或評論甚至使用「滿嘴糞言」及「毒苗」等字眼抨擊高市早苗。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
英超話題 ｜ 曼聯未來兩個月 點解周六無比賽
在十一月的國際賽期過後，曼聯接下來的十場英超賽事，都不會安排於英國時間星期六進行。有這比較奇怪的安排，原因有幾個：Yahoo 體育 ・ 5 小時前
好人好事｜職員協助拉喼上樓梯受非議 港鐵：乘客手部不適
有網民在社交媒體上分享一段影片，拍攝者指，一港鐵女職員於旺角站出口幫一名外籍女子拉行李箱行樓梯。從影片中可見，職員一級一級慢慢拉動行李箱，相當吃力，可見行李箱有一定重量，該外籍女子行樓梯時，並未有理會職員，影片引起網民熱議。 職員行徑惹非議 對於職員幫拉行李箱，不少網民質疑，「職員做多咗」、「吓，地鐵職員有am730 ・ 18 小時前
《新聞女王2》水着晒唔停 廖慧儀胸戰鄧凱文陳曉華
【on.cc東網專訊】無綫台慶劇《新聞女王2》尋晚（18日）播出嘅第7集，就派出多位索女比堅尼上陣，大玩遊艇P，當中就有身材滿分嘅陳曉華、廖慧儀、「新咪神」鄧凱文、郭珮文、潘明璇、邢慧敏、梁允瑜等輪番上場，睇到網友拍晒手掌，為急降嘅氣氛增添幾分暖意。東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
「陳豪咖啡」APM舖突結業 Blooms Coffee尚餘4分店
由藝人陳豪創立的Blooms Coffee觀塘apm分店，近期遭網民發現突然執笠，飲食資訊平台亦顯示該分店已經結業。據知該分店原舖位已經被快閃店取代，目前正售賣高達模型。28Hse.com ・ 1 天前
新聞女王2｜「Man姐」佘詩曼「高知女」造型行頭唔簡單：Cartier腕錶加耳環，出場至少7萬起跳
《新聞女王2》強勢回歸，佘詩曼飾演的「Man姐」再次成為全城熱話！劇中她以多套「高知女」造型亮相，每套服飾與珠寶配搭都經過精心設計，完美演繹職場女強人的時尚品味！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
日媒：華通報暫停進口日水產 取消恢復輸入牛肉談判
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引起中方強烈不滿，已採取多項措施反制。日本共同社周三（19日）報道，中國向日方通報暫停進口日本水產品。日方官員消息又指應中方要求，中日政府有關恢復對華出口牛肉的談判已取消。中國外交部同日回應指，當前形勢下，即使日本水on.cc 東網 ・ 21 小時前
【UNIQLO】優惠專區 精選外套低至 $149
Uniqlo優惠專區今期帶來精選外套優惠，除咗左帶嚟超人氣設計師聯名款式，仲有更多薄款厚款外套！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 1 天前
2025全球最受歡迎韓國演員排行榜出爐！李敏鎬奪冠、宋慧喬第三居女演員之首
韓國文化產業振興院於日前發布的《2025 韓流白皮書》中，公布了「全球最受歡迎韓國演員」排行榜 Top10，根據調查結果，「韓劇男神」李敏鎬以極高的人氣再度奪冠，從這份榜單可看出，男性演員在全球市場仍具壓倒性人氣，而女性演員中以宋慧喬、全智賢與 IU 最具國際代表性。bella儂儂 ・ 1 天前
荷蘭暫停接管安世半導體 中國商務部深夜回應！
荷蘭政府周三 （19 日） 宣布，暫停依《貨物可用性法案》對聞泰科技旗下安世半導體（Nexperia）施行的接管措施，中國商務部當晚深夜回應，歡迎荷蘭主動暫停安世半導體行政令。鉅亨網 ・ 5 小時前
頒令破產｜長實入稟追收「撻訂」 追新盤買家1700萬 三人被頒令破產
根據本地媒體報道，發展商長實（1113）入稟追討八名撻訂買家重售單位的差價，涉及款項合共1,765萬元，單位分別位於「#LYOS」及「名日・九肚山」兩個樓盤。根據法庭資料顯示，有三名買家因為未能支付欠款，被法庭頒令破產，於本港歷年樓市罕見。BossMind ・ 1 天前
許紹雄出殯︳契女佘詩曼哭腫雙眼 林子祥苗僑偉歐陽震華送別老拍檔
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）。許紹雄治喪處定於今日（18日）上午以私人形式進行大殮儀式後出殯Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
慢性發炎｜遠離慢性病8種抗炎食物！適量地多吃有助避免癌症、糖尿、心臟病。
慢性發炎｜不少研究指出，許多疾病都與發炎反應有著密不可分的關係，而慢性發炎更有機會導致身體器官組織受到持續性損害，破壞健康的血管內皮組織，與許多常見疾病有著一定程度的關連性。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：ShutterstockMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
煒烈失散多年兒子網上尋親 揭廿年未見面之謎 : 想有生之年見一面
早前有網民發帖尋父，更聲稱失聯多年嘅爸爸係TVB甘草演員煒烈（劉永偉）。有傳媒向煒烈了解，佢亦將當年同兒子分開嘅由來揭開。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前