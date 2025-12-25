日本百貨商會指銷售受影響 日媒稱旅行團被要求減6成客

東京商場聖誕裝飾。(路透社)

中日關係緊張，日本的百貨店協會今日（25日）表示，受到中國政府呼籲旅客避免前往日本影響，11月底開始中國遊客到百貨購物數字大減，不過因為11月上旬的銷售數字抵銷，故上月仍有輕微增長。而日本媒體報道，中國政府指示內地的旅行社將赴日遊客數量減少60%。

日本百貨店協會今日公布上月的銷售數字，當中中國遊客的銷售數字輕微上升，因為在上旬的銷售高，抵銷之後的下跌。而上月整體的銷售，故去年同月下跌2.5%至約502億日圓（約25億港元），而購買的客量亦下跌2.2%。當中銷售跌幅最高是香港以及南韓的旅客。協會表示，隨着農曆新年將至，他們關心中國政府會有甚麼的指示。

東京百貨公司內的化妝品櫃位。(路透社)

上月住宿中國遊客少55萬

日本電視台就報道，有旅行社人士表示在首相高市早苗於上月發表涉台言論之後，大型旅行社被拍要求將去日本旅遊的中國遊客減少60%。但要求旅行社不能作出評論。報道指，旅行社已遵照有關指示停止接受赴日的團體旅遊和其他預訂。而一位日本政府人士指出：「在看到更多數據之前，我們無法確定其影響，但這很可能是當局試圖加大對日本的壓力。」

至於日本觀光廳公布，上月日本住宿設施的入住狀況，中國旅客推算仍有193萬人，故之前一個月少55萬。而整體居住的外國遊客推算仍有1,520萬人，比去年同期微升1%，是有紀錄11月份最高的數字。

