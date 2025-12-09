日本皇后雅子迎 62 歲生日 今年到訪二戰紀念地 醫療團隊指「適應障礙症」未痊癒︱Yahoo

日本皇后雅子

【Yahoo新聞報道】日本德仁天皇的皇后雅子迎來 62 歲生日，雅子自 2003 年罹患適應障礙症，宮內廳醫療團隊在聲明中表示，她的治療仍在進行，雖然十分珍惜與民眾接觸的機會，但健康狀態依然會出現起伏，在大型儀式或長時間行程後容易感到疲憊。

天皇夫婦今年 4 月起造訪了曾是日本與美國激烈戰場的硫黃島， 6 月訪問沖繩與廣島縣，並於 9 月前往長崎縣。

雅子近日發表書面感想，回望過去一年行程，在各地與遺族、倖存者及負責講述戰爭歷史的年輕人交流，為世界各地逝去的許多寶貴生命深切反思，「在每個地點，我都向逝者致以衷心哀悼」。

關注國內熊襲事件

雅子今年亦與天皇於 7 月出訪蒙古，出席由總統呼日勒蘇赫夫婦主辦的國宴，並觀看那達慕開幕儀式。她其後在國家公園，向戰後被扣留期間死亡的日本人追悼碑獻花，想起他們在嚴寒環境下的思鄉之苦。

她同時向受今年天災影響的日本及海外民眾致意，亦關注國內熊襲事件傷亡明顯增加。皇后並向兩名獲得今年諾貝爾獎的日本科學家，及奪得職業生涯第 4 個 MVP 的洛杉磯道奇隊球員大谷翔平表達敬意。