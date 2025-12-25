日本相撲。(網上圖片)

日本相撲協會公布，一名相撲選手因為在相撲手訓練地方，毆打一名懷疑盜竊的相撲手，被協會判罰停止出場2場，相撲手其後承認責任而宣布引退。

相撲協會公布，在今年11月7日的相撲休息期間，屬於木瀨部屋的幕下以下級別的相撲手，在部屋內對同部屋的另一位幕下以下級別相撲手作出襲擊。協會指，襲擊他的人相撲手是因為另一名相撲手偷竊他銀包內的現金，向偷竊者臉部揮拳5至6次，被打的相撲手雙眼瘀傷但未需要就醫。

協會表示確認有關的相撲手習慣使用了暴力，因此判其停止出場2場。不過相撲手其後表示經過反省後，決定承擔相關責任而引退，亦獲得協會的理事會接受。而相撲手的師父亦因為違反監管義務，被協會降職處分。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/日本相撲手毆打盜竊同門-被罰停賽後宣布引退/631119?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral