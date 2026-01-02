日本眾議院僅 2 個女廁格 高市早苗聯同 57 名女議員聯署 促增設女士洗手間｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】日本首相高市早苗聯同 57 名國會女性議員，要求國會大樓增設女士洗手間。這份跨黨派請願書聯署者來自七個政黨和無黨派獨立議員，請願書指出，廁所供應不足是「一個可能影響會議秩序和議員履行職務表現的關鍵問題」。

73 名女性議員使用2 個女士廁格 會前排長龍

據12 月 12 日向國會提交的一份跨黨派請願書，內容指東京國會眾議院現時僅設有 2 個女士廁格，卻需供 73 名女性議員使用，近年女性議員人數上升，導致現有設施不敷應用，會議前經常出現長時間排隊情況。

高市早苗是 58 名聯署支持請願的議員之一，支持者來自 7 個政黨及無黨派議員。立憲民主黨女議員小宮山泰子表示，每逢全體會議前，很多女性議員都要在女洗手間外排隊等候，情況相當普遍，該問題不僅影響女性議員，亦影響女性助理及數量持續增加的女性記者。

女性眾議院佔比16％

另一名在野女議員石井智惠亦在社交平台表示，洗手間不足的情況「由來已久」，並稱社會普遍對在工作場所及學校提出增設女士洗手間仍存抗拒心態。

日本政治及職場長期由年長男性主導，社會風氣相對保守。去年高市早苗當選日本首位女性首相，同年女性眾議員人數增至 73 人。不過，女性目前在眾議院所佔比例仍不足 16％。

東京國會議事堂於 1936 年落成，早於女性在日本取得選舉權之前。女性直至 1945 年才獲得投票權，翌年才首次有女性當選國會議員。

