日本眾議院選舉｜選前民調：自民黨達成單一政黨過半 最多可獲 306 席｜Yahoo

高市早苗近日走訪全國各地，為自民黨候選人拉票。 (Photo by David Mareuil/Anadolu via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】日本眾議院選舉周日（8 日）將會舉行，自民黨和日本維新會聯合政府能否在 465 個議席當中取得過半數的 233 席，將會是首相高市早苗會否留任的關鍵。立場中間偏左的《朝日新聞》昨日按照（1 日）數據推算，自民黨跟維新會最多分別可以取得 306 席和 38 席，其中自民黨的席位會比起現時多超過 100 席，超額達成單一政黨過半的目標，甚至接近全體三份之二的 310 席。至於立憲民主黨和公明黨合組的「中道改革聯合」最多只取得 87 席，比起目前席位減少接近一半。

自民黨最少獲 278 席

《朝日新聞》在 1 月 31 日至 2 月 1 日進行電話及網絡民調，參與調查人數 37 萬人。經過數據整合後，《朝日新聞》為各黨可能取得的議席數目設定了上下限範圍，其中現時有 198 席的自民黨，民調顯示最少可取得 278 席，至於中間值為 292 席。日本維新會最少取得 25 席，中間值為 32 席，比現時輕微減少 2 席。

「中道」最壞預期削 2/3 議席

因為今次提前選舉而成立的中道改革聯合，民調顯示他們未能抗衡自民黨：中道取得議席的中間值為 74 席，最少更只有 60 席，比起目前的 167 席減少接近三份之二。至於議會第四大黨的國民民主黨，民調顯示他們取得議席的中間值為 29 席，比起目前的 27 席有些微進帳，下限和上限值為分別 23 席和 34 席。

右翼「參政黨」有望取最多 14 席

民調又顯示，兩個小型政黨「參政黨」以及「未來團隊」（チームみらい）都會在今次選舉中受惠。其中右翼的參政黨可望取得的議席中間值為 11 席，比起目前的 2 席大幅增加，這反映在「比例代表制」的政黨票中，參政黨的得票數量顯著上升。「未來團隊」有望在眾議院實現「零的突破」，透過政黨票取得 8 席。