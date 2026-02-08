日本眾議院選舉｜高市早苗領導自民黨破紀錄成績 單獨掌 2/3 議席 中道改革聯盟慘敗｜Yahoo

高市早苗領導自民黨在 2026 年眾議院選舉大勝。 (Photo by Kim Kyung-Hoon - Pool/Getty Images)

【Yahoo新聞報道】日本眾議院選舉周日（8 日）舉行，點票工作今日（9 日）凌晨完成。首相高市早苗領導的自民黨取得壓倒性勝利，寫下 1955 年創黨以來最佳成績，在眾議院 465 席當中取得 316 席，較選舉前增加 118 席。除了較選前民調普遍預期約 300 席為佳，議席數量也超越全院 2/3 即 310 席。今次亦是戰後《日本國憲法》建立以來，首次有單一政黨取得 2/3 議席。 同屬執政聯盟成員的日本維新會就取得 36 席，兩黨合共取得 352 席，佔全院逾 3/4。高市早苗表示，會繼續維持「自民黨 + 維新會」的執政聯盟結構，同時歡迎其他黨派加入。至於立憲民主黨和公明黨合組的「中道改革聯盟」慘敗，只取得 49 席，聯盟共同主席野田佳彥和齊藤鐵夫表明將會辭職。

日中關係緊張無礙自民黨選情

高市早苗去年 10 月接任自民黨總裁，隨後在眾議院獲選為日本首位女首相。高市在上任初期曾發表「台灣有事」論，導致日中關係緊張，不過高市民望持續高企，在上月宣布解散眾議院前仍然維持約 7 成支持度。在選舉前，自民黨和維新會分別只有 198 席和 34 席，兩黨結盟下仍差 1 席才過半，施政形勢並不明朗。高市提早解散眾議院並進行選舉，被視為是向廣大選民爭取正式授權；她亦曾經表示，如果未能取得過半數議席就會辭職。由宣布解散到投票只歷時 16 日，今次眾議院選舉期是戰後以來最短。

眾議院法案可望全數通過成立

根據資料，今次自民黨在眾議院取得 1955 年創黨以來最佳成績，議席數量方面超越前民主黨在 2009 年選舉的 308 席，以及 1986 年自民黨中曾根康弘領導的 300 席紀錄；議席比例方面亦達到 67.96%，超越前民主黨在 2009 年選舉的 64.16%，以及自民黨池田勇人在 1960 年選舉的 63.38%。現時自民黨取得 2/3 以上議席，形成「強勢政府」，日本政壇進入相對穩定的新階段：眾議院提出的法案如遭參議院否決，經眾議院以 2/3 以上議員再度通過，該法案即可成立。

2026 年日本眾議院選舉，執政聯盟共取 352 席，較選舉前增加 120 席。（圖：讀賣新聞）

2026 年日本眾議院選舉，各黨議席數目變化。（圖：讀賣新聞）

《日本放送協會》在選舉結束後的出口民調預估，自民黨會取得 274 至 328 席，可能超越 2005 年時任首相小泉純一郎領導下取得的 296 席。

中間勢力整合失敗 損失過百席

在野黨方面，由前首相野田佳彥領導的立憲民主黨，以及由齊藤鐵夫領導的公明黨，因應高市提早解散眾議院而合組「中道改革聯盟」，希望整合中間勢力爭取更多支持；但從選舉結果而言，策略明顯失效。兩黨原本在選舉前合共有 167 席，最新結果顯示他們只取得 49 席，損失 118 個議席。而在兩黨合組之前，立憲民主黨和公明黨在眾議院分別有 144 席和 21 席。

地方選區「中道」接近全軍覆沒

中道改革聯盟在選前協調，立憲民主黨成員集中在「小選舉區」出戰，公明黨成員就集中在「比例代表制」的政黨票界別候選。結果在「高市旋風」下，中道在「小選舉區」幾乎全軍覆沒只取得 7 席，絕大部份都輸給自民黨和維新會候選人。至於在「比例代表制」方面，兩黨的支持者「基本盤」讓他們保住一定席位，然而勝選者主要是公明黨成員為主，換言之立憲民主黨在今場選舉得益銳減。

聯盟共同主席野田佳彥（左）和齊藤鐵夫（右）表明將會辭職。（REUTERS/Manami Yamada）

參政黨成績大躍進 未來團隊首次參選眾議院即取 11 席

其他政黨方面，國民民主黨取得 28 席，較選舉前的 27 席些微進帳。立場偏左，選前擁有 8 席的「令和新選組」僅獲 1 席，勢力受挫。至於立場右翼，選前擁有 2 席的「參政黨」成績大躍進，最新取得 15 席。另一個政黨「未來團隊」（チームみらい）首次參與眾議院選舉就取得 11 席。

2026 年日本眾議院選舉，自民黨在多個行政區的「小選舉區」都出現「全勝」，包括在東京都 30 席、神奈川縣 20 席、埼玉縣 16 席全取。日本維新會在根據地大阪府取得 18 席，另一席由自民黨候選人取得。（圖：NHK）

2026 年日本眾議院選舉，政黨票比例代表制議席分布。（圖：NHK）

