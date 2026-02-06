日本眾院選舉兩天後登場 川普發文力挺高市早苗

（法新社東京6日電） 日本首相高市早苗今天獲得美國總統川普的全力支持。兩天後，日本將提前舉行眾議院選舉，民調顯示高市領導的執政聯盟可望贏得絕對多數席次。

作為日本首位女首相的高市早苗，希望利用她自去年10月接掌亞洲第2大經濟體以來累積的高人氣，在8日的選舉中一舉取勝。

川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指出，高市「已證明她是一位堅強、有力、睿智的領導人，且真心愛護自己的國家。」他同時宣布，高市將於3月19日訪問美國。

川普說，美國與日本一直致力於達成一項「非常重大」的貿易協議，並在國家安全方面展開合作。他對高市給予「完全且徹底的支持」。

他還表示：「高市首相與其執政聯盟的表現，值得獲得高度肯定。」