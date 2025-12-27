宏福苑大火一個月 我城的眼淚與道別
日本研究人員成功實現精確光子控制，助力量子通訊技術發展
光已經能透過光纖傳遞電話通話、影片和電子郵件，但光的量子特性則有潛力徹底改變我們的通訊方式。如果能用單個光子來傳遞信息，則可以建立幾乎無法被破解的通訊系統。挑戰在於如何在現實條件下可靠地產生這些單光子。最近，日本研究人員展示了一種能在室溫下以當前電信網絡使用的波長，從單個精確選定的碳納米管位置發射出一個光子的技術。
為了使量子通訊能夠運作，光源必須逐個發射光子，而不是隨機成束地發射。雖然幾種材料能做到這一點，但大多數需要極低的溫度。碳納米管（由碳原子組成的微小圓柱體）則因為能在實用溫度和波長下發射單光子而備受關注。然而，它們也面臨一個頑固的問題：沿著其長度，會有多個點發出光，而科學家對這些點的數量和位置幾乎沒有控制權。缺乏精確控制導致發射的光變得不可預測，這對於量子技術來說是不可接受的。
Kato及其團隊通過將精確製造與實時監測相結合，解決了這個問題。他們首先將一根碳納米管懸掛在一個僅幾微米寬的溝槽中，這樣的設置使納米管得以隔離，並更容易控制其長度上的變化。接著，他們將納米管暴露於碘苯蒸氣中，這是一種在適當條件下能與碳反應的化學物質。關鍵步驟隨之而來，研究人員將紫外線激光束聚焦於納米管上的一個特定點，紫外光觸發了納米管與碘苯分子之間的反應，形成了碳結構中的微小缺陷，該缺陷稱為顏色中心。
這種顏色中心是一種精確設計的量子缺陷，它能夠捕捉激子（電子和空穴的束縛對），並以單光子的形式釋放其能量。為了確保只形成一個顏色中心，團隊持續監測來自納米管的光。一旦檢測到光的變化，表明顏色中心的形成，他們立即停止反應。研究團隊指出：“通過監測光致發光光譜中的離散強度變化，我們能夠精確控制個別顏色中心的形成。”這種精確的時機控制防止了額外缺陷的形成。
此外，通過移動激光束，他們可以選擇顏色中心的出現位置，將其位置控制在約一微米的範圍內。研究團隊補充道：“這種控制水平為可擴展量子光子電路的原子定義技術的發展鋪平了道路，這些技術能夠在室溫下於電信頻帶內運作。”
這一進展將使碳納米管可以直接整合到現有的光纖網絡中。從長遠來看，這樣的設備將能夠實現超安全的通訊系統，任何嘗試攔截信號的行為都將立即被檢測到。然而，將這一過程擴展到可靠製造多個相同的單光子發射器仍需時間和努力。將這些納米管整合到芯片上的複雜光子電路中也是一個挑戰。研究人員已經在展望未來，他們的下一個目標是構建基於芯片的設備。Kato表示：“我們希望將它們整合到光子電路上，一旦有了芯片，就可以開始與光子製造商討論實際應用。”該研究成果已發表在《Nano Letters》期刊上。
推薦閱讀
其他人也在看
追趕SpaceX！中國放寬可重複火箭企業IPO門檻
根據《路透》周五（26 日）報導，上海證交所宣布，開發可重複使用商業火箭的中國企業可透過科創板 IPO 快速通道上市，豁免部分財務要求，北京正設法縮小與美國在太空能力上的差距。鉅亨網 ・ 12 小時前
普渡大學獲得 150 萬美元資助 研發無需 GPS 的空地 AI 機器人團隊
機器人可能很快就能像士兵一樣理解危險，而無需地圖、信號或第二次機會。美國普渡大學的研究人員正在開發人工智能驅動的機器，能夠感知敵對地形，隨時調整行動，並在GPS失效的情況下協同作業。該項目獲得了美國陸軍作戰能力開發指揮部陸軍研究實驗室提供的五年期150萬美元（約 HK$ 1,170,000）合作協議，旨在賦予自動化系統一種戰場直覺。這個目標不僅僅是移動性，還包括意識——機器人能夠理解其位置、周圍環...TechRitual ・ 8 小時前
太子站跌電話直插路軌 港男遙控手機錄下極罕畫面 網民：夢寐視角(有片)
一名男子日前在港鐵太子站，被一名匆忙下車的乘客撞到，手機飛脫直墮路軌，事主在求助期間，靈機一觸以智能手錶的遙控功能，意外錄下從路軌仰視列車駛過的罕見畫面，引發網民熱議稱大開眼界，更有人直言是「夢寐視角」。 樓主在社交平台Threads以「花式跌電話」為題發帖上載短片，稱「睇完條片，你地估唔估到我影緊咩，同埋我點影am730 ・ 1 天前
青馬大橋男子危坐壆邊突躍下 救援船隻救起送院不治
【on.cc東網專訊】青馬大橋有人跳橋亡。今晨(27日)11時51分，青馬大橋往機場方向，一名姓洪(53歲)男子突然跨越大橋近中段位置的圍欄，危坐橋邊壆位。救援人員接報趕至，嘗試勸喻事主返回安全位置，惟他一直聽而不聞，其後突然一躍而下。事主由救援船隻救起，旋即被on.cc 東網 ・ 4 小時前
飛行員深度睡眠法全球爆紅！網友實測2分鐘即入睡兼「一覺瞓到天光」，必學5大睡眠技巧比褪黑激素更有效
近年來，失眠已成為現代人的通病。明明身體已疲憊不堪，思緒卻異常活躍，躺在床上翻來覆去卻始終無法入睡。假如你也正面臨這種想睡卻睡不著的痛苦，可以試試網上爆紅的「飛行員深度睡眠法」。只需掌握當中的入睡技巧，不需依賴任何藥物便能在任何地方輕鬆進入深度睡眠！Yahoo Style HK ・ 1 天前
北海道熊屍堆山9765頭！ 橡實欠收餓熊下山緊急捕獵！
哇，日本這波熊災簡直像恐怖片續集，2025年4月到10月底，全國已經獵殺9765頭野熊，輕鬆打破2011年的9099頭紀錄，環境省還在數，年底數字肯定更誇張。Japhub日本集合 ・ 1 天前
「前夫」Edan早知小儀婚事 讚「情敵」：玉樹臨風！
人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）昨晚（26日）到中環出席活動，談到頭號雀屎（粉絲暱稱）阮小儀（小儀）宣布婚訊，Edan直言小儀早已告知他婚事，惟沒有説明日子，很替對方高慶，他笑謂：「我變成前夫，好替佢開心，作為前夫，佢事前都有通知我，問准咗我，哈哈！佢完成婚禮都即時通知我。」東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
張曼玉61歲大方露素顏！ 「不修皺紋」優雅美貌被讚：為自己而活的模板
61歲影后張曼玉近況引起網友討論。不論是被拍到素顏遛狗，或穿著工作服現身活動，她的狀態都讓不少人感到意外，甚至有AI年齡檢測判斷失準，誤以為她只有40出頭，也因此受到關注。姊妹淘 ・ 1 天前
若失去「鎂」美國只有六個月決定是否開戰！國防部：之後恐失去作戰能力
「鎂」是地球上最輕的結構金屬，卻在美國國家安全體系中扮演極為關鍵的角色。專家警告，一旦鎂供應遭切斷，美國國防、航太與汽車產業恐在數週內癱瘓，美國正研擬以融資、採購與門檻機制全面降低風險。鉅亨網 ・ 1 天前
鍾柔美疑似錯手post同劉展霆錫錫照片 傳緋聞多時戀情曝光？
TVB聲夢小花鍾柔美Yumi一直被網友稱為A0女神，即係從未拍拖兼單身。但係亦不時傳出佢拍《青春本我》時同32歲TVB藝人劉展霆Eden撻著。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
男星鏡頭前失誤脫口！「陳偉霆兒子名字」意外曝光，他高EQ化解尷尬被讚
大陸綜藝節目《現在就出發3》近日播出新一集，男星王安宇在錄製過程中聊天聊得太投入，意外脫口說出陳偉霆孩子的名字，話一說完立刻察覺不對，當場驚慌睜大眼睛，反應全被鏡頭拍下。姊妹淘 ・ 1 天前
小花阮嘉敏Boxing Day派寫真福利 高難度甫士好腰力
【on.cc東網專訊】無綫小花阮嘉敏（Mandy）昨日（26日）在社交平台分享一輯新相，大晒苗條身材！她身穿着黑色的連身衣，腳踩高跟鞋之餘還展露出自己的修長美腿，她的前同事利穎怡也留言：「點解可以咁瘦，羨慕！」鄧伊婷也說：「條纖腰咁有力」，關嘉敏還說：「呢啲動作東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
【百佳】辛辣麵、長城牌火腿豬肉、佳之選餅乾買1送1（即日起至01/01）
百佳多款精選產品買1送1，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！精選產品有農心辛辣麵5包裝/不倒翁芝士拉麵平均$21.5/包、全線 SELECT佳之選餅乾買1送1、長城牌火腿豬肉340克平均$19.95/罐！YAHOO著數 ・ 5 小時前
【Aeon】AEON超級勁減 超市、家品、床品等 照價再9折（26/12 - 29/12）
AEON於12月26日至12月29日進行年末超級勁減，男女服裝，嬰兒及孕婦用品、旅遊用品、HÓME CÓORDY、Living Plaza、DAISO JAPAN等照價再8折，超市、家品、床品、玩具、文具、精品等照價再9折，電器照價再 95折；AEON會員買滿$800仲送$50電子優惠券2張！重點必買產品包括澳洲330日和牛牛肩 $119、韓國香印提子 $42.9、Hisense 43吋電視 $1990、Laifen 風筒 $390、Casablanca 馬卡龍竹纖冬厚被 $299！YAHOO著數 ・ 1 天前
城巴即場解僱觀光巴士車長 涉不當處理乘客110元車資被捕
網上流傳一名「觀光城巴」車長懷疑盜取乘客車資，被公司報警及即時解僱。警方指於12月23日接報，中環碼頭一名27歲姓吳男司機不當處理兩名乘客共110元車資，經調查後，以涉嫌盜竊將他拘捕。城巴回覆《am730》查詢表示，於12月23日在一次主動巡查行動中，發現一名車長涉嫌不當處理車資，經調查後對其採取即時解僱紀律行動，案件am730 ・ 1 天前
方媛產後兩個月穿古裝驚豔全場！同框「最美妲己」溫碧霞 兩美女仙氣PK成焦點
郭富城妻子方媛產後復出，21日在活動現場首度公開亮相。她剛生完第三胎不到兩個月，就以一身紅色古裝造型現身活動，亮眼的狀態引發現場關注。姊妹淘 ・ 1 天前
「90年代女神」楊采妮51歲長這樣太扯！小紅書曬零修圖生活照 素顏美到被誤認是大學生！
這組照片之所以特別打動人，在於完全沒有明星包袱！寬鬆上衣、簡單牛仔褲、輕鬆的笑容，加上和毛孩互動的自然表情，整體氛圍更像鄰家姐姐的日常紀錄，而不是刻意經營的回歸宣傳。也因為這份真實感，讓她一現身就被讚「比精修照還耐看」，甚至有人直言：「她是少數越不打扮越...styletc ・ 1 天前
特朗普稱在他點頭前 澤連斯基「什麼都沒有」
美國總統特朗普表示，在他批准任何計畫之前，烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskiy)「什麼都沒有」，此番言論出現在兩人預計本周末會面前夕。鉅亨網 ・ 10 小時前
特朗普聖誕夜動手 美國空襲奈及利亞
美國總統特朗普在聖誕夜下令空襲奈及利亞，美國與這一西非最大經濟體的緊張關係急劇升級。此次軍事行動雖以打擊「伊斯蘭國」（ISIS）恐怖主義和保護宗教自由為名，但深層邏輯直指全球能源格局變遷與關鍵戰略礦產供應鏈爭奪。鉅亨網 ・ 1 天前
【惠康】呢度仲抵優惠 筒裝珍寶藍桑子 $26（即日起至01/01）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有澳洲/紐西蘭牛油果、筒裝珍寶藍桑子、紅顏士多啤梨、Scotch Prime 牛仔骨、Amatake 各款日本即食雞胸、日本北海道帶子、公仔各款急凍點心、雀巢1+1無甜/1+2 原味/奶滑/特濃即溶咖啡同埋超濃縮柔麗各款柔順劑，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 1 天前