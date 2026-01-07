日本研究：逾 300 萬人患酒精使用障礙 逾三成男性每週飲酒逾 4 次︱Yahoo

日本約有 304 萬人患有酒精使用障礙。

【Yahoo健康】日本一項研究發現，日本約有 304 萬人患有酒精使用障礙（alcohol use disorder），與2018 年的調查結果水平相若，反映政府多年來推動減少飲酒危害的工作仍面對挑戰。

酒精使用障礙是指無法控制飲酒行為，相關情況可能對身體造成負面影響，或在社交關係上引發問題。研究由國立病院機構久里濱醫療及成癮中心（National Hospital Organization Kurihama Medical and Addiction Center）負責，是次調查於 8 月至 11 月期間在政府支持下展開，共收集約 4300 名 20 歲或以上人士的回應，了解受訪者的飲酒頻率、飲酒量，以及對日常生活造成的影響。

結果顯示，約 64 萬人一生中曾懷疑酒精成癮，相關人數同樣與 2018 年相近。過去一年內，約 261 萬名男性及約 43 萬名女性被懷疑出現酒精使用障礙，對比 2018 年分別約為 263 萬名男性及約 40 萬名女性。

僅 4.2％ 民眾熟悉政府發佈的指引

在飲酒頻率方面，男性最常見的回應為「每周超過 4 次」，佔 33.4％，其次為「完全不飲酒」；女性方面，最常見的回應則為「完全不飲酒」。

日本政府早於 2014 年制定法例，應對酒精相關問題，並於 2024 年發布飲酒影響的相關指引，但僅有 4.2％ 受訪者表示熟悉有關內容，顯示當地在向公眾傳達飲酒風險方面仍面臨挑戰。