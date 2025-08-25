港大 AI 模型辨識精子受精能力
日本神戶市的保險女職員在回家時遇害的案件，日本警察雖然拘捕了35歲的男疑兇谷本將志，然而案件仍然疑點重重。當中被害女子片山惠被谷本從工作地點一直跟蹤回家達50分鐘卻未有發現，而谷本雖然報稱與受害人不認識，但他其實早在1個月已買新幹線的車票返回關西，並且租住在死者工作地點不遠的酒店。而谷本早在3年前也曾闖入一名不認識的女性家中意圖將其勒死，及後被判緩刑，目前仍處於緩刑期間。
據調查人員的透露，谷本藉日本的盂蘭盆節假期，向公司提出休假返鄉，並在17日抵達神戶，入住距離受害人住所，也就是兇案現場僅1.5公里的酒店，原定是21日離去，不過他在上周三（20日）犯案後的當晚，已從新神戶站乘坐新幹線返回東京。調查人員又指，谷本在當日一直尾着下班回家的受害人，甚至是一同乘同一班的列車。然而在受查時，谷本否認與死者認識，並否認自己有意殺害女死者片山惠。然而據調查人員發展，谷本入住的酒店距離片山的公司只有700米左右距離，而谷本其實早於1個月已購買來回東京品川站與新神戶的新幹線車票，車票有指是其現任職公司的老闆報答其工作的努力而支付的。
據日本媒體的追查，疑兇的谷本在大阪長大，根據他在現職運輸公司的履歷指，他在2006年從職業專門學校輟學，並到一家餐廳內工作，在2011年至2022年12月為止在神戶市的一間建築公司任職。直到2023年5月才找到在東京的工作機會，之後入住公司的宿舍。而朋友就指谷本為人比較怕羞，但工作認真，公司上司也表示谷本上班從沒遲到或缺勤，客人對其態度也表示讚賞。在今年1月疑兇也曾表示要返回關西的鄉下度假。
仍處於緩刑期間
不過據調查發現，谷本早在2022年5月，因為於神戶市闖入一幢公寓內，意圖將一名不認識的女子勒死，最後女子僅輕傷獲救，而谷本被以殺人未遂的嫌疑拘捕，當時他表示自己只是想找女子談話，懷疑是因為他對受害人有好感。當時谷本被判緩刑，目前仍在緩刑期間。因此他所報稱在2022年12月仍為神戶公司工作可能是虛報，同時據報他入職時向現公司稱是因為過去惹了些麻煩，並想與壞朋友斷絕關係而來到東京工作。今次事發的地點，與3年前他犯案的地點接近。調查人員指出，兩宗案件有相似之處，並懷疑谷本是在入住的酒店附近觀察及物色目標人物行兇。而谷本犯案後雖然返回東京，不過警察指在案發當日及翌日他都沒有返回公司的宿舍，並在東京的郊區徘徊。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/日本神戶保險女職員被殺案-有前科疑兇尾隨死者50分鐘/592672?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
