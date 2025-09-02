新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
日本突破性研究：LPS脂多醣激活先天免疫力，高效阻斷衰老！ 4星期提升免疫力 改善易病、易攰、皮膚差？
現代人預期壽命越來越長，活到100歲並不稀奇，不過活得老﹐更要健康到老！25歲後，不少人明顯感覺免疫力變差、體力下降、記憶力減退，連外表和身材也逐漸「走樣」，響起衰老警號！到底衰老是否可以延緩甚至逆轉？其實衰老元兇在於老廢細胞不斷積聚！日本研究發現，一種成分能夠有效激活先天免疫系統，精準清除衰老細胞，用家親身見證效果顯著！
歲月催人老？元兇其實是老廢細胞累積！
身體由數以億計的細胞組成，每天都有數以萬計的細胞自然老化。健康的免疫系統可以及時清除老廢細胞，不過隨著年齡增長、壓力、熬夜等不良習慣，免疫細胞功能逐漸衰退，老廢細胞積累！這些老廢細胞無法被人體自動清除，不但無法正常運作，還會釋放有害物質，損害其他健康細胞，引發炎症，不僅讓人外表顯老，例如皺紋增生、肌膚鬆弛，導致退化性疾病、免疫疾病或頑疾等問題。
LPS脂多醣啟動人體大掃除 解決老廢細胞！
想要高效清除體內老廢細胞？日本最新研究帶來革命性發現！源自革蘭氏陰性菌細胞壁的LPS脂多醣（Lipopolysaccharide），經日本獨特米糠發酵技術精製而成，正是啟動人體大掃除的關鍵成分！
研究證實，持續補充LPS脂多醣，有助迅速激活先天免疫細胞，包括被喻為「人體清道夫」的巨噬細胞，加強其吞噬能力高達10倍 ，減少40%老廢細胞*，將異源體等垃圾通通掃走。同時，LPS脂多醣可以阻斷細胞衰老，年輕細胞數量大增88%*，全面提升先天免疫力，減緩整體老化速度，由內而外保持年輕活力，因此被譽為新一代「醫學級免疫維他命」！
LPSx亞精胺xNMN 啟動抗衰老3R原力
AuraLPS以突破性的先天免疫科研為基礎，推出「抗衰老免疫細胞配方」，蘊含專利LPS脂多醣、大米胚芽亞精胺Miricell™及NMN﹐三者發揮協同作用，從細胞層面啟動「抗衰老3R原力」，深入解決衰老三大根源：外來異源體侵害、老廢細胞累積，以及細胞缺乏修復能量。全面阻斷老化循環，延續身體全盛狀態！
LPS脂多醣：捕食外來異源體，追蹤並清滅老廢細胞，進行人體大掃除
大米胚芽亞精胺Miricell™：加速細胞自噬機制，激活細胞再生，防止有害物累積
NMN：NAD+為細胞提供能量，精準修復DNA，同時激活長壽因子
93%認同有效提升免疫力^ 防患衰老！
產品由日本製造，獲GMP認證，食得更加放心，年輕能量倍升！根據用家服食調查報告，服用1個月後，94%受訪用家認同免疫力提升、90%用家表示體力及精神表現整體得到改善，88% 認為易攰、疲勞和嗜睡情況有減輕跡象！另外，84%用家認為整體膚質有改善、80%用家認為敏感症狀得到改善。產品特別適合易疲倦、生活壓力大、免疫力低下的人群，亦非常適合希望改善膚質和整體健康的都市人士。
*Macrophage-Mediated Rejuvenation of Cells in the body by Partea Agglomerans LPS HIROYUKI INAGAWA 1.2.3. CHIE KOHCHI 1,2, MIYUKI UEHIRO 2, GEN-ICHIRO SOMA 1,2,3 Internal Data from Macrophi inc, Kagawa, Japan)
^根據Medical Inspire於2025年5-6月邀請50名香港成年人服用「AuraLPS Ageless Immuno」1個月後之問卷調查結果。
