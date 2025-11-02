2026年日本節日&假期：國定假日＆節慶、季節活動完整解說！
日本的國定假日是數一數二多的國家，日本人也和台灣人一樣，喜歡趁著放假四處走走、觀光，所以每到假期能看見商場、觀光景點出現洶湧人潮！LIVE JAPAN幫大家整理了日本一年之中的國定假日資訊，從日期、數量到放假原因等都一併告訴你，還有最適合安排日本旅遊的時期、旅遊淡旺季等等，不管是自助還跟團，有計畫在日本玩耍觀光推薦都一定要看一下，才能避開人潮聰明出遊去哦！
首圖來源：PIXTA
日本的「國定假日」
日本的國定假日數量不少，一年當中有17個，大部分的公司、店家除了基本的國定假日之外，還會有夏季的盆休、新年正月連假，不過業者根據經營型態的不同，公休日也會不太一樣。
像是大型商業設施基本上在新年正月連假期間，僅有元旦當天會休息，其他天都會照常營業。而像是便利超商這種24小時營業的店家也是365天全年無休，所以如果是都會市區旅行的話，那想找地方買點基本物資不會有太大的困難。
2026年日本的國定假日・節慶一覽
※後面有加★記號的是日本的國定假日
1月1日元旦★
1月12日成人之日★
2月11日建國紀念日★
2月14日西洋情人節
2月23日天皇誕生日★（遇假日，周一補休）
3月3日女兒節
3月14日白色情人節
3月20日春分之日★
4月29日昭和之日★
5月3日憲法記念日★（遇週末，順延至週三放假）
5月4日綠之日★
5月5日兒童節★
5月14日母親節
6月18日父親節
7月7日七夕（日本的七夕為以西曆日期為主）
7月20日海之日★
7月30日土用丑日
8月11日山之日★
8月13～16日盂蘭盆節
9月21日敬老之日★
9月22日國民假日★
9月23日秋分之日★
10月12日運動之日★
11月3日文化之日★
11月23日勤勞感謝日★
12月25日聖誕節
12月31日大晦日（除夕）
日本旅遊的淡季＆旺季
日本的節慶活動最主要集中在夏季7月～8月這兩個月間，這時期學校正在放暑假，日本各地經常會舉辦各種夏日祭典、煙火大會等熱鬧愉快的盛大活動。
而一年間的長假則大多都由許多國定假日組成，一共有4次大型長假，分別是5月的「黃金週（ゴールデンウィーク）」、8月中旬的「盆休（盆休み）」、9月中旬的「白銀週（シルバーウィーク）」，以及12月底到1月3日的新年假期「年末年始」。這四個時期飯店的住宿費用會貴上許多，電車、高速公路也經常會塞車，觀光勝地與景點更是人滿為患。
▶延伸閱讀：黃金週東京出遊9種行程推薦！日本春季連假就要這樣玩～
黃金週因為是多個國定假日和週末相接構成，所以每年的黃金週連假天數不太一定，但每年都一定會有。可是白銀週就不一定了，必須是週末2天＋敬老之日＋國定假日＋秋分之日這五天所構成的連續假期才能稱作白銀週，所以不是每年都有，出現的頻率也不高，像2025年9月就沒有五天連假，但也是有不少人會把中間的平日安排休假，自己規畫成一個大型連假。
旅遊的淡季即是大型連假以外的所有時期，像是春夏之間黃金週結束到7月的第三個星期一「海之日」之前，以及1月的第二個星期一「成人之日」以後的這段時間，如果要前往觀光名勝可以盡量挑這些時期，以免走到哪都遇到人擠人。
日本國定假日及年度節慶活動盤點（冬季～秋季）
■2025年12月、2026年1、2月 冬季
12月24～25日：聖誕節（クリスマス）
雖然聖誕節並非日本的傳統節日，但是這時期整個日本都會有很濃的聖誕氣息。從11月中旬開始，飯店、商業設施等地方就會擺出巨大的聖誕樹，街道也會裝上璀璨的夜間燈飾，是日本冬季一大看點。特別的是日本人在這一天不是吃烤雞，而是有吃炸雞的習慣，尤其又以肯德基的炸雞最為代表。
12月31日：大晦日
所謂的「大晦日」便是指日本新年的除夕夜，從以前開始日本人便有在這天吃「跨年蕎麥麵（年越しそば）」當作好兆頭的習俗。這一天晚上有很多寺院會有「除夜敲鐘（除夜の鐘）」的佛教儀式，有名的寺院甚至從深夜開始到新年到來都會有綿綿不絕的排隊人龍。因為即將要迎接新年的關係，有部分餐廳和商業設施從12月29日開始便會休息，建議旅者們可以事先查找一下資訊以免向隅。
★1月1日：元旦
日本的新年是西元的1月1日，不過新年通常不會單指這一天，而是包含這天開始的數日到數週間。像1月1日～3日在日文又叫做「三が日」，很多公司和個人行號都會休息。
★1月12日：成人之日（成人の日）
每年1月的第2個星期日，是20歳年輕人成為大人的節日。這一天個個自治行政區會舉辦稱為「成人式」的典儀，邀請當地20歲的成年男女前來參加，所以這時期在街上可以看見許多穿著華麗振袖和服、西裝前去參加成人式的年輕人。
★2月11日：建國紀念日（建国記念の日）
西元前660年的2月11日，作為當時天皇的神武天皇在這一天建立了日本這個國家，因而將這天作為公眾假日。順帶一提這一天和農曆的元旦是同一天。
2月14日：情人節（バレンタインデー）
和世界上其他國家一樣，是情侶們互相祝福的節日。不過在日本普遍被認為是女孩子向心儀男性告白的一個節日，尤其又以送巧克力最為大宗共識，因此在百貨公司、商場等地方都會擺出各式各樣的巧克力供人挑選。近幾年也有用來送給朋友的友情巧克力、送給自己的獎勵巧克力等等，購買人次也是不在少數。
★2月23日：天皇誕生日
日本現任天皇的生日即會是一年的國定假日之一。在2019年之前的天皇為明仁天皇，天皇誕生日為12月23日，不過明仁天皇於2019年5月1日退位，由現任的德仁天皇即位，2020年的天皇誕生日便也改為2月23日。
■2026年3、4、5月 春季
3月3日：女兒節（ひな祭り）
女兒節是期盼小女孩健康成長的年度節日，因為此時也是桃花開的時期，所以日語又稱「桃の節句」。大部分養育女兒的日本家庭會在2月上旬到3月3日這段期間在家中裝飾女兒節人偶，品嘗散壽司、叫做雛霰（ひなあられ）的日式小點心、蛤蜊湯等節慶料理。
3月14日：白色情人節（ホワイトデー）
白色情人節也許台灣人比較少放在心上，但在日本這一天是讓男性有理由回禮給在情人節有送禮贈與自己的女性的節日，像棉花糖、糖果、餅乾等點心都是常見的送禮選項，對台灣人來說這個節日算是頗為新鮮。不過目前日本社會普遍認為如果情人節那天是從同事或比較不熟的朋友手上獲得「義理巧克力」的話，也不用一定要回送禮給每一位有送東西給自己的人。
★3月20日：春分之日（春分の日）
宣告春季正式來臨的節日，這一天的主旨為歌頌大自然，感謝並珍惜天下萬物。春分之日的日期並非由日本法律規定，而是前一年的2月會由日本國立天文台發表隔一年的春分之日日期。
★4月29日：昭和之日（昭和の日）
這一天是昭和天皇的生日，以前稱為「綠之日」或「天皇誕生日」。有很多公司或上班族都是將昭和之日當作「黃金週」的起頭第一天，所以也有人從這天開始一路到5月上旬都在放假。
★5月3日：憲法記念日
為紀念1947年5月3日第二次世界大戰後開始實施日本國憲法而制定的紀念日。5月1日～7日為「憲法週」，日本各地會有各式各樣與憲法相關的啟蒙活動，例如開放參觀法庭等等。
★5月4日：綠之日（みどりの日）
向自然施予的恩惠表達感謝，加深思考環境與人類之間的關係而制定的節日。為了讓大眾能親近自然，一部分的國立公園會免費開園，詳細最新資訊可參閱各設施官方網站。
★5月5日：兒童節（こどもの日）
台灣的兒童節是4月4日，日本則是5月5日，但相較於台灣的兒童節較為單純，日本的兒童節則有不少有趣的習俗，像是這天街頭巷尾常會掛上象徵成功與成長的鯉魚旗幟、泡進能夠清淨身心的「菖蒲湯」，以祈願孩童能夠健康順利地長大。還有日本兒童節時關東與關西吃的節慶料理也有細微差異，像關東習慣吃柏餅．關西則是吃三角錐狀的甜粽。
5月8日：母親節（母の日）
毎年5月的第2個星期天，是向母親傳達謝意的日子。日本和美國、台灣的母親節一樣，會送媽媽康乃馨來表示對母親的祝福與感謝。在日本還有些餐廳或飯店會推出特別的「母親節方案」以犒勞媽媽們平時的辛勞。
■2026年6、7、8月 夏季
6月19日：父親節（父の日）
相較於台灣是取「爸爸」的諧音而訂在8月8日，日本的父親節和母親節一樣是源於美國的風俗習慣所定，日期為毎年6月的第3個星期天。而台灣人習慣在父親節帶爸爸出遊或是送些實用系家電，日本則是因為日本Father's Day委員會推出的「父親節黃緞帶慶祝」活動在民間極為普及，所以很多日本人會在這天送黃色玫瑰給爸爸以表心意。
7月7日：七夕
傳說平時相距遙遠的織女與牛郎，每年僅在七夕這天才能走上鵲橋相聚於銀河之上。日本和台灣一樣有七夕，不過台灣是看農曆的7月7日來決定日子，日本則是遵照國曆。而且相較於台灣人大多是當情人節在過，日本民間則習慣在這天將心中願望寫在名為「短冊」的細長紙籤上，掛在竹枝以祈求成功如願。
現今在日本各地還會舉辦大大小小的七夕祭典，其中最為有名的就是仙台七夕祭（宮城）、湘南平塚七夕祭（神奈川），以及一宮七夕祭（愛知縣），三者又被並稱為「日本三大七夕」。
★7月20日：海之日（海の日）
毎年7月的第3個星期一。由於日本是個被海洋包圍的國度，因此會在這天向海獻上感謝，祈願日本今後能夠順利成長並繁榮發展。由於7月正值日本夏季，全國各地的海水域場也會正式開張，名為「海開き」，這個時期海水浴場附近的電車或道路都會大爆滿，如果有預計要這段時間在日本玩千萬要注意。
7月30日：土用丑日（土用の丑の日）
在日本古時候的記日算法中，一年會有4次稱作「土用丑日」，但現今僅有夏天的留存了下來。在江戶時代開始便有在夏季土用丑日品嘗鰻魚的習慣，這個習俗也同樣留存至今，所以現在每到這個時候在超市常會看到浦燒鰻魚或是鰻魚便當之類的商品。
★8月11日：山之日（山の日）
除了海之日之外，也有向青山表示感謝的「山之日」。畢竟日本依山傍水，水產山產資源都極為豐富，甚至還會用「海的恩惠（海の幸）」、「山的恩惠（山の幸）」來形容，非常符合日本人的思考方式。
8月13～16日：盂蘭盆節（お盆）
祭祀祖先的一個日本傳統節日，為期數天，在這期間前後常會舉辦煙火大會，據說最早施放煙火便是為了慰靈祭祖用的。有很多日本公司會配合這段假期休假，所以有很多人會特地回家鄉一趟，和家人與親友一同過節。
■2026年9、10、11月 秋季
★9月21日：敬老之日（敬老の日）
毎年9月的第3個星期一是日本的重陽節，是一個慰勞、慶祝高齡者長壽的日子，習俗上後輩子孫會贈送祖父母禮物，國家也會贈送銀杯給超過百歲的高齡者。
★9月22日：「國民祝日」（國民の休日）
這個假日是根據《國民祝日相關法律》所制定的，旨在創造「全民共同慶祝、感謝或紀念」的日子。2026年因為9月21日為敬老之日，9月23日為秋分之日，兩天皆為假日。
依據法律明確規定「國民祝日」（彈性休假）為若某天（僅限非祝日的平日）被夾在兩個「國民祝日（放假日）」之間，則該日也會自動成為假日，這項規定通常確保了長週末或連假得以形成。所以2026年的9月22日便為假日了。
★9月23日：秋分之日（秋分の日）
宣示秋季正式到來的節日，日期和春分一樣並非由日本法律規定，而是由日本國立天文台來發表。秋分之日的前後3天這一周被稱作「秋季彼岸（秋のお彼岸）」，有很多人會去給祖先上香、掃墓，其中掃墓時常會供奉糯米製作的「萩餅（おはぎ）」，所以這時期超市或商業設施內常能在商品架上看見萩餅。
★10月9日：運動之日（スポーツの日）
毎年10月的第2個週一。這是為了紀念1964年舉辦的東京奧運而制定的節日，其目的在於藉由運動來鍛鍊健康的體魄，所以很多學校或地方都會在這一天舉辦運動會。
★11月3日：文化之日（文化の日）
這是紀念1946年的11月3日是二戰後頒布以和平與文化文基本的日本憲法的日子，主旨在於促進日本國民更認識並親近文化，因此全國各地有很多美術館、博物館、資料館都會免費開放，建議秋天要到這些地方去的話一定要多加注意！
★11月23日：勤勞感謝日（勤労感謝の日）
起源於數世紀前開始舉辦的收穫祭的一個節日，從數十年開始改為促進勞動者權益而發展至今日。在日本有越來越多餐廳、超市在這天會以「勤勞感謝」為標語，推出能夠慰勞消解平日上班勞累的啤酒組合商品。
※日本國定公眾假日可能會根據日本政府的方針而有所更動
※若國定假日適逢週日，週一則會補休
結語
以上就是日本的國定假日及節慶活動的介紹，和台灣的國定假日多偏向於節慶類型相比（如農曆春節、端午節），日本除了節慶性質的假日之外，還多了一點文化層面的意涵以及對於大自然的感激，例如文化之日、運動之日、海之日、山之日等節日。除了趁著假期到處遊玩之餘，在理解這些假期背後的意義，進行一場「有文化之旅」也是一種不錯的過節方式喔！
