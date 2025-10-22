日本簽證暴漲50年世博黑洞！中國70%簽證電車漲價陰謀！

專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
電車費漲了，簽證也要跟上？50年老古董終於動了
哎喲，日本這趟免費午餐要結束了！自1978年以來，單次簽證費卡在3000日圓（約155港幣），多次6000日圓，遠低於美國185美元（約1437港幣）或英國176美元（約1367港幣），
現在外務省瞄準2026財政年上調，參考G7和OECD標準。😏 據《日經新聞》10月17日報導，這是為應對行政成本暴漲——今年1-9月訪日人次破3165萬，
較去年增17.7%，全年有望超3687萬紀錄。中國遊客簽證就佔70%，524萬份，省下來這筆錢，夠買好幾碗拉麵了！
從疫情狂歡到人滿為患的電車危機
記得疫情後日本旅遊熱嗎？2024年訪日人次3687萬，2025年預計破4000萬，京都街頭擠到像菜市場，沖繩機場排隊一小時成常態。外務省內部文件顯示，
簽證處理人手從2020年的500人增到2025年的1200人，成本翻倍！😂 漲價不只漲，還學歐美改「預付制」，提交申請時先收錢，擋無謂申請。加拿大簽證71美元（約552港幣），
神根區90歐元（約815港幣），日本這「親民價」撐不住了。漲多少？還沒定，但公眾諮詢期內，預計參考通貨膨脹和移民壓力，幅度至少20-30%。
中國越南遊客首當其衝？緩解過度旅遊的隱形門檻
漲價矛頭直指120多國，包括中國、越南、菲律賓這些熱門來源。2025年，中國簽證申請預計超600萬份，漲價可能讓預算型遊客卻步，轉戰泰國或韓國。
根據日本觀光局數據，過度旅遊已成痛點：京都嵐山人潮擠爆，沖繩海灘垃圾堆積，地方喊「限流」！🤔 漲簽證費像隱形稅，預計每年多收數十億日圓，用來添人手和升級系統。
歐美國家漲價常因移民壓力，日本則是純旅遊熱：2025年大阪世博預計2800萬訪客，簽證費漲能分流嗎？專家笑說：「至少讓人多想想值不值得飛過去。」
電車漲了20%，簽證會跟上？預付制擋假申請的巧計
漲價還附贈新玩法：預付制，申請時付錢，拒簽退款，擋掉「試水溫」申請。2025年4月起，國際航班旅客服務費從2780日圓漲到3310日圓，兒童1660日圓，
這波簽證漲跟著來，總成本至少多2000日圓。Sankei新聞分析，這能緩解機場壅塞，2025年1月起試行預先通關（Visit Japan Web），台灣旅客先享，掃QR碼閃過關！😜
漲價不只錢，還推自動閘門擴大，2030年J-ESTA電子許可可能提前到2028年。過度旅遊罰單來了，但誰知道，說不定讓日本變得更宜人了。
漲價背後的世博壓力與全球趨勢
大阪世博2025年4月開幕，預計2800萬訪客，簽證費漲就是為這鋪路：多收錢添人手，防壅塞。歐洲神根區漲到90歐元，美國185美元，日本這「低價王」該醒醒了。
漲幅未定，但公眾諮詢期內，預計至少跟上通貨膨脹，中國遊客佔大頭，漲價或讓預算族轉戰東南亞。
Sponichi報導，這是全球趨勢：旅遊熱帶來的環境負荷，漲價是第一步。誰說免費午餐永遠有？日本這一漲，電車、住宿稅都跟著來，2025年旅行預算得多備筆了。
Japhub小編有話說
哈哈，日本這漲價潮像電車漲費一樣，誰叫人氣太旺？但說真的，漲了或許讓熱點不那麼擠，玩得更chill。下次去日本，記得多許願，說不定簽證費漲了，姻緣就來了～
