日本粉絲腦洞無極限！東京動漫展各種神Cosplay，好萊塢明星傻眼配合演出
2025 東京動漫展（東京コミコン2025，TokyoComicCon）於 12 月 5 日到 7 日在幕張展覽館盛大舉行，這屆活動依然星光閃耀，邀請了眾多歐美影視圈的超重量級嘉賓。像是包括漫威電影宇宙的「酷寒戰士」Sebastian Stan、《魔戒》「佛羅多」Elijah Wood 與「山姆」Sean Astin、《雙面人魔》「漢尼拔」Mads Mikkelsen 等大咖。現場日本粉絲為了和偶像合作，可以說發揮了極致的 Cosplay 創意和熱情，而明星們面對各種突發奇想的合照要求，也展現了極高的親和力與幽默感，留下了無數精彩的互動場面。
在這場活動中，許多粉絲都會 Cosplay，而最讓大家期待的是演員與粉絲的合照環節，直接變成了梗圖製造機。像飾演「酷寒戰士」的 Sebastian Stan 就成為了粉絲創意的苦主之一，有粉絲把「自己」特製成了精緻的「金屬手臂」來玩梗，還在手心寫好台詞給對方看：「你的金屬手臂」來和 Sebastian 合照，可以看到 Sebastian 的表情非常有趣。還有人把自己 Cos 成雷神之鎚和美國隊長的盾牌，表示走進去後，Sebastian 沒有說話的直接把他拿起來。
還有日本網友表示自己和《魔戒》的 Elijah Wood 與 Sean Astin 合照時，拿著戒指說：「把戒指丟掉！跟我一起走！」結果 Elijah 馬上理解，直接從網友手中搶走戒指，如同電影中那擺出被戒指迷惑般的眼神。目前在 X 上的「#東京コミコン2025」（#TokyoComicCon）標籤可以看到更多合照，許多歐美網友都大讚日本粉絲非常有創意和幽默感。
有趣的是，曾創作《BEASTARS》的知名漫畫家板垣巴留（《刃牙》作者板垣惠介的女兒），也參加了 2025 東京動漫展，並和曾飾演《神鬼奇航》「傑克船長」的 John Depp 合照，開心的分享在網路上。
