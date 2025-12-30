宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
日本紅十字會管理漏洞！ 員工失誤連環醫療真相！
日本紅十字會管理漏洞！ 員工失誤連環醫療真相！
針頭亂入的尷尬時刻
哎喲喂，日本紅十字會這回可鬧了大笑話！想像一下，你滿心熱血去捐血，結果工作人員一不小心拿了用過的針頭戳你，這畫面簡直像恐怖片預告。
根據他們自己公布的調查報告，今年光是九州區塊的血液中心，就發生了這麼一樁離譜事。員工以為廢棄了舊針頭，結果稀裡糊塗用在下一個捐血者身上。
幸好沒傳出感染或健康問題，但這下子信任度直線下滑，大家心裡都涼半截。紅十字會趕緊道歉，說要全面檢討流程，避免再來這種低級失誤。
斷電風波的冰冷現實
不只針頭問題，紅十字會的血液管理還出了更大包！今年九州中心有個雪櫃斷電事件，導致上萬份寶貴血液製劑直接報廢。
這些血液可是來自善心民眾的捐獻啊，結果因為溫度控管出包，全變成無用之物。調查顯示，這類管理失誤不是頭一遭，從2012年以來累積了985件類似案例，
總共浪費掉超過3600份血液。想想那些捐血者排隊等半天，結果血白流了，這豈不是讓人想笑又想哭的荒謔劇情？
紅十字會表示，他們會強化防錯機制，像安裝更多備用電源和監控系統，試圖挽回顏面。
歷史漏洞的連環爆
說起來，這波醜聞可不是突然冒出來的。日本紅十字會在2025年已經連續爆出五起類似事故，包括運送時溫度誤管導致33人份血液廢棄，還有其他採血流程的疏漏。
這些問題追溯起來，過去13年累積的案例多到讓人咋舌。紅十字會在12月23日公開報告後，承諾向厚生勞動省通報，並在官網詳細說明。
他們強調，每袋血都代表民眾的愛心，不能白白浪費。為了重建信心，他們計劃一併檢查全國血液中心，設立新部門專門收集事故報告，避免小洞變大洞。
公關補救的急轉彎
面對這一連串尷尬，日本紅十字會可沒閒著。他們在9月就制定了新標準，現在更承諾深切反省，針對漏洞全方位補強。像是落實「防呆」設計，讓員工操作時不容易出錯。
雖然目前沒受害者投訴，但紅十字會還是公開道歉，強調會盡力確保血液安全供應。畢竟，這些捐血可不是鬧著玩的，每份都可能救人一命。
他們希望透過透明處理，拉回民眾信任，別讓善意變成遺憾。
Japhub小編有話說
哈哈，這紅十字會的鬧劇聽來像部黑色喜劇，針頭亂戳、血袋冰鎮失敗，簡直是醫療界的烏龍大賞。
不過笑歸笑，捐血還是件好事，希望他們趕緊修好漏洞，大家繼續熱血支持吧！
