日本紅葉團推介！每位$342起 輕鬆解鎖頂級賞楓勝地：上高地/立山黑部/香嵐溪/御在所岳/高千穗峽

北海道的紅葉季已進入尾聲，日本紅葉前線繼續往南移動，11月份是東日本、西日本及九州紅葉的天下！今次Yahoo購物專員為大家精選5個值得參加的紅葉團，不用傷腦規劃，又不怕迷路，即可輕輕鬆鬆到訪頂級賞楓勝地如上高地、立山黑部、香嵐溪、御在所岳、九年庵、高千穗峽等，團費只需$342起，非常抵玩！

日本紅葉團推介1. 賞楓頂級勝地：上高地+立山黑部

上高地及立山黑部地區因海拔差異，紅葉季格外漫長，從9月至11月初，由山頂紅到山腳，層層秋色如詩如畫，絕對值得花兩天細味遊覽！此兩日遊分別前往有日本九寨溝之稱的上高地，以及分立山黑部阿爾卑斯山路線，前者是日本最具代表性和最受歡迎的山嶽風景區之一，有將穗高連峰與梓川兩岸紅葉一同收入眼底的河童橋、因土壤含鐵而呈現獨特紅褐色的田代池等必看景點；後者需搭乘6種公共交通工具，遊覽室堂、大觀峰、黑部湖等核心賞楓景點，全程由英文或中文導遊陪同，方便又安心！

【立山黑部秋季紅葉二日遊】上高地&立山黑部阿爾卑斯山路線二日遊（名古屋出發）

價錢：$1,735起

按此經Klook預訂

上高地及立山黑部地區因海拔差異，紅葉季格外漫長，從9月至11月初，由山頂紅到山腳，層層秋色如詩如畫，絕對值得花兩天細味遊覽！（相片來源：Klook）

此兩日遊分別前往有日本九寨溝之稱的上高地，以及分立山黑部阿爾卑斯山路線。（相片來源：Klook）

將穗高連峰與梓川兩岸紅葉一同收入眼底的河童橋。（相片來源：Klook）

日本紅葉團推介2. 名古屋近郊 一次過睇勻櫻花+紅葉+銀杏

此行程將走遍名古屋近郊三大人氣景點，一次過欣賞櫻花、紅葉及銀杏三重美景！「小原四季櫻」在春、秋兩季綻放，約1萬棵四季櫻與周遭的紅葉打造成期間限定的珍貴美景，在日本國內非常罕見。今年將於11月15日至30日舉行小原四季櫻節，除有櫻花紅葉絕景，還有手信攤位、美食車以及各類表演等，節日氣氛滿滿！

「香嵐溪」是著名紅葉觀賞地，每年11月約4千棵楓樹會一舉變成紅黃色，交織成絕美紅葉景觀。而11月1日至11月30日將舉辦香嵐溪紅葉節，由日落到晚上9點都有夜間點燈活動，景色美不勝收。至於，「虎溪山永保寺」建於1313年，種有樹齡700年的大銀杏與紅楓，歷史氛圍配上季節色彩交織出獨有的秋日畫面。

岐阜｜虎溪山永保寺＆香嵐溪“櫻花楓葉同框”一日遊｜名古屋出發

價錢：$573

按此經Klook預訂

「小原四季櫻」在春、秋兩季綻放，約1萬棵四季櫻與周遭的紅葉打造成期間限定的珍貴美景，在日本國內非常罕見。（相片來源：Klook）

「香嵐溪」是著名紅葉觀賞地，每年11月約4千棵楓樹會一舉變成紅黃色，交織成絕美紅葉景觀。（相片來源：Klook）

「虎溪山永保寺」建於1313年，種有樹齡700年的大銀杏與紅楓，歷史氛圍配上季節色彩交織出獨有的秋日畫面。（相片來源：Klook）

日本紅葉團推介3. 御在所岳 俯瞰絕美秋色

位於三重縣的御在所岳距離大阪約兩個半小時車程，一年四季皆擁有不同魅力：春有杜鵑花、夏季平均氣溫僅約20度是絕佳避暑地、秋天滿山楓紅、冬季更能欣賞雪景與樹冰。每年10月中起，紅葉從山頂一路向山腳逐步蔓延，約一個半月的漸層秋色，加上山上的植物種類豐富，楓樹的紅、樟樹的黃、針葉樹的綠等，尤如打翻調色盤般展現震撼美景。此一日遊行程將搭乘御在所纜車上山，飽覽漫山楓葉美景，晚上再前往「名花之里」觀賞燈光秀作結，團費每位只需$610起。

大阪出發名花之里 & 御在所纜車一日遊

價錢：$611起

按此經Klook預訂

每年10月中起，紅葉會自山頂一路向山腳逐步蔓延，約一個半月的漸層秋色。（相片來源：Klook）

此一日遊行程將搭乘御在所纜車上山，飽覽漫山楓葉美景。（相片來源：Klook）

「名花之里」燈光秀。（相片來源：Klook）

日本紅葉團推介4. 九州佐賀縣 一日走勻5個超強紅葉景點

九州佐賀縣雖然知名度及交通便利度不及福岡、鹿兒島等地，卻隱藏了不少迷人的紅葉秘境，每年10月底至12月初，將陸續進入最佳觀賞期！這個佐賀賞楓一日遊最大賣點，就是一天走勻5個超強紅葉景點：太宰府天滿宮、佑德稻荷神社、環境藝術之森、九年庵，以及御船山樂園。

其中，九年庵於1995年被指定為國家名勝，園內楓樹多達134棵，秋葉與數寄屋造建築相互襯托，打造出優雅迷人的庭園風景。過去僅於秋季開放9天，今年則破天荒延長至11月15日至30日共16天，可說是最值得期待的紅葉亮點之一！

【秋季限定】九州佐賀賞楓一日遊｜太宰府+九年庵+環境藝術之森+御船山樂園+佑德稻荷神社｜中英文導遊

價錢：$342

按此經Klook預訂

御船山樂園位於武雄市的御船山山腳下，佔地面積超過 50 萬平方米，園內有各種各樣的花卉，是依照過去藩主的規劃所建。（相片來源：Klook）

仁比山神社因其悠久歷史和紅葉時節的絢爛景象而聞名。（相片來源：Klook）

九年庵於1995年被指定為國家名勝，園內楓樹多達134棵，秋葉與數寄屋造建築相互襯托，打造出優雅迷人的庭園風景。（相片來源：Klook）

環境藝術之森面積超過10公頃，種植了1萬棵紅葉，數量在佐賀縣都是第一，其中多棵樹齡600~1000年，非常珍貴。（相片來源：Klook）

日本紅葉團推介5. 日本最美峽谷 搭小火車遊高千穗峽

高千穗峽由阿蘇火山噴發所產生的火碎流冷卻凝固，再經長年侵蝕切割而成，兩岸平均高約80米，斷崖長達7公里，被譽為日本最美峽谷之一。每年11月中旬起，峽谷內的楓樹與櫸樹陸續染上橙紅，入選「日本瀑布百選」的真名井瀑布周邊更會化作一片鮮紅景致。大家可站在御橋或瀑布觀景台俯瞰美景，還能搭乘高千穗觀光小火車穿梭山林，沉浸於秋色之中。此一日團將從福岡出發，不僅造訪高千穗峽、搭乘小火車，亦會前往天安河原，來一場治癒旅程。

九州｜高千穗小火車&高千穗峽&天安河原一日遊｜中英文導遊（福岡出發）

價錢：$334

按此經Klook預訂

每年11月中旬起，峽谷內的楓樹與櫸樹陸續染上橙紅，入選「日本瀑布百選」的真名井瀑布周邊更會化作一片鮮紅景致。（相片來源：JNTO）

搭乘高千穗觀光小火車穿梭山林，沉浸於秋色之中。（相片來源：Klook）

