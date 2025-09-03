新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
日本紅葉預測2025出爐！受高溫影響最佳觀賞期比往年遲 札幌、長野遲足10日以上
日本氣象株式會社發表了「2025年第1回紅葉及黃葉見頃預測」，針對從北海道到鹿兒島各城市，以及全國約700個賞楓名所，公布了今年紅葉與銀杏的最佳觀賞時期預測。預計今個秋季，日本全國氣溫偏高，北日本及東日本的見頃時期比往年遲，尤其札幌、長野等地比往年延遲10天以上，計劃日本紅葉之旅的各位記得睇定一點！
受高溫影響最佳觀賞期比往年遲
日本氣象株式會社於9月2日發表今年第一份紅葉及黃葉見頃預測，預計今個秋季日本全國氣溫偏高，北日本及東日本的見頃時期比往年遲，尤其札幌、長野等地比往年延遲10天以上，而西日本的紅葉與往年相近或較晚，黃葉則為往年相近。東京的紅葉最佳觀賞期預計在11月30日左右、大阪為12月4日，均屬於與往年相近的水平；而東京的銀杏最佳觀賞期為11月26日、大阪為11月24日。立即往下睇睇日本各地的最佳觀賞日預測！
日本各地紅葉最佳觀賞日預測
札幌：11月7日（比往年遲10日）
青森：11月14日（比往年遲1日）
仙台：11月26日（比往年遲5日）
東京：11月30日（比往年遲2日）
金澤：11月30日（比往年遲6日）
長野：11月23日（比往年遲11日）
名古屋：12月3日（比往年遲5日）
京都：12月12日（比往年遲7日）
大阪：12月4日（比往年遲3日）
和歌山：12月13日（比往年遲7日）
廣島：11月28日（比往年遲6日）
高知：12月10日（比往年遲8日）
福岡：12月9日（比往年遲8日）
鹿兒島：12月12日（比往年早3日）
日本各地銀杏最佳觀賞日預測
札幌：11月6日（比往年遲2日）
青森：11月6日（比往年遲4日）
仙台：11月29日（比往年遲6日）
東京：11月36日（比往年遲3日）
金澤：11月11日（比往年遲1日）
長野：11月15日（比往年遲5日）
名古屋：11月18日（與往年一樣）
京都：11月28日（比往年遲4日）
大阪：11月24日（比往年遲2日）
和歌山：11月27日（比往年遲4日）
廣島：11月21日（比往年遲6日）
高知：11月17日（比往年遲2日）
福岡：11月28日（比往年遲8日）
鹿兒島：11月28日（比往年早3日）
日本氣象株式會社
網址：按這裡
