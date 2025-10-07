日本綜藝曝高收入糗事內幕！越有錢越拉褲子的驚人真相！

綜藝節目的奇葩調查

哎喲，日本綜藝《月曜から夜ふかし》（台灣譯《有的沒的調查局》）又來了！這檔由松子DELUXE和村上信五主持的深夜秀，總愛挖些讓人尷尬又想笑的話題。這次，他們丟出「漏屎年收入統計」，

調查5個收入階級，從300萬日圓（約16萬台幣）低起，到1000萬日圓（約54萬台幣）高止，問大家有沒有不小心「拉褲子」的經驗。😅

結果呢？年薪越高，失禁率越高！低收入31.6%，高收入衝到47.4%！主持人在節目裡笑翻：「有錢人怎麼這麼不爭氣？」這調查聽起來荒唐，卻戳中不少上班族的痛點。

高收入族的廁所危機

為什麼錢包鼓鼓，褲子卻濕濕？節目分析，高薪族工作忙到飛起，為了趕Deadline或見客戶，總是忍著不上廁所。😏 再加上飯局不斷，暴飲暴食，腸胃一亂，就容易出包。

Doda 2023年薪資報告顯示，日本平均月薪34.5萬日圓（約7.6萬台幣），但高收入者如電力業月薪超40萬日圓，壓力山大。

節目訪談一位700萬日圓上班族：「開會中途想上廁所，忍到結束，結果...哎！」這種「忍者精神」，讓高薪變成雙刃劍，腸胃付出了代價。

工作狂的腸胃報復

日本上班文化講究「根性」，高收入者更常加班或出差，廁所時間被壓縮。節目街訪一位1000萬日圓經理：「客戶飯局喝太多，回家路上就出事了！」😓

Financial Field指出，日本工資增長慢，通貨膨脹高，高薪者還得應付稅保險，實際可花錢少，壓力轉嫁腸胃。

另一位500萬日圓OL分享：「會議連開，忍尿忍到極限，腸子也跟著鬧脾氣。」這調查不只笑料，還揭露上班族忽略健康的代價，讓觀眾邊看邊點頭。

低收入 vs 高收入的意外反轉

有趣的是，低收入組失禁率最低，只有31.6%，因為工作較彈性，能隨時上廁所。高收入組則高達47.4%，節目搞笑模擬：「年薪1000萬，褲子1000日圓！」😜

Indeed.com數據顯示，日本行業差距大，電力業月薪高達40萬日圓，餐飲業僅23萬日圓，低薪者時間多，高薪者時間少。網友在X上熱議：「原來有錢是原罪！」這反轉，讓調查從尷尬變成社會鏡子。

健康警鐘的搞笑提醒

節目結尾，專家建議高薪族多喝水、多走動，別讓錢賺到褲子濕。😉 佐藤健太經濟師警告，工資漲3.58%（30年最大），但物價也漲，壓力不減。觀眾留言：「下次開會前，先上廁所！」這調查雖奇葩，卻溫馨提醒：健康比薪水重要。

Japhub小編有話說

這日本調查笑死人，錢多還漏屎，原來高薪有隱患！