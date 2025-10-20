日本維新會同意聯合執政 高市早苗篤定成首位女日相

（法新社東京20日電） 日本維新會宣布，執政自民黨將於20日晚間與他們正式簽署聯合執政協議。敲定自維聯合內閣讓之前黨選自民黨總裁的高市早苗篤定成為日本史上首位女首相，也帶動日經指數創下新高。

日本維新會在眾議院預定21日舉行首相指名選舉前夕，宣布與自民黨達成聯合執政協議。

日本維新會共同代表吉村洋文說：「經昨晚深思熟慮，我今早致電自民黨高市總裁，達成聯合執政共識。」

他告訴媒體，雙方將於日本當地時間今晚6時正式簽署協議。

現年64歲的高市早苗向來以對中國強硬和維護傳統價值著稱，屬自民黨內極右派，本月剛當選黨魁。

但她出任首相的進程，一度自民黨與合作26年的公明黨聯盟瓦解而受阻。

公明黨表示，自民黨未能針對先前爆發的政治獻金醜聞進一步強化黨內資金管理規範，因此拒與自民黨繼續組閣。

此外，高市早苗過去對中國的強硬言論，以及她多次參拜內含二戰甲級戰犯的靖國神社，也讓公明黨感到不安。