日本群馬縣高速公路57輛車連環相撞引發大火 至少1死26傷

日本群馬縣高速公路57輛車連環相撞引發大火(X片段截圖)

日本群馬縣高速公路57輛車連環相撞，引發大火，造成至少1人死亡，26人受傷。

昨晚約7時半，在群馬縣關越高速公路，最初有兩輛貨車追撞並停靠路肩，但在路面結冰及視野欠佳的情況下，後方50多部車發生連環碰撞，涉及貨車、拖板車及多輛私家車。其中10多輛車起火，並傳出陣陣爆炸聲。大火焚燒逾7個小時後被撲滅，一名77歲老婦死亡。

降雪令路面結冰

事發時當地發布大雪警報，警方初步認為降雪令路面結冰，導致車輛打滑而發生嚴重車禍。警方事後封鎖涉事高速公路部分路段，由於適逢長假期返鄉高峰，關越高速公路交通陷入癱瘓。

