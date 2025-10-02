日本老齡化下的隱形戰爭！ 庫爾德家庭連鄰居招呼都沒了？

哎喲，日本這人口大危機，簡直像一鍋沸騰的拉麵湯頭，少子化讓湯變稀，移民湧入卻攪起一堆泡泡。最近，埼玉縣川口市這小地方，成了全國焦點，因為一群從土耳其逃來的庫爾德人，日子過得像踩地雷一樣提心吊膽。

想像一下，你帶著娃去公園晃晃，結果被陌生大叔嚇得魂飛魄散，這不是恐怖片劇情，而是真實發生在阿里（化名）家裡的事兒。 這位90年代中就拖家帶口來日本的庫爾德大叔，本想在這安穩落腳，誰知如今鄰居眼神冷若冰霜，連打招呼都變成奢侈品。

廣告 廣告

阿里一到川口，就愛上這地方的低租金和熱鬧氛圍，鄰近東京，生活費親民，簡直是移民的甜蜜陷阱。結果呢？他的兩個兒子七月在公園玩耍時，被一個路人突然逼近，吼著威脅話，嚇得小孩回家後連門都不敢出。

阿里對英國衛報吐苦水：「學校裡娃兒被罵髒話，其他小鬼頭也不肯一起玩，這不就是大環境的縮影嗎？」聽起來像家常閒聊，卻藏著滿滿無奈。

他現在正等第三次難民申請結果，邊等邊想：「寧可死在這兒，也不回土耳其那鬼地方。」但日本對庫爾德超嚴格，只認過一個人難民身份，去年總共才190個，多半是阿富汗來的。

說到庫爾德人，這群中東遊牧後裔，總人口三千萬，橫跨土耳其、敘利亞、伊朗、伊拉克，卻沒塊自己的地兒。自19世紀末，他們試過建國，結果一戰後家園被瓜分，至今還在為認同感打拼。

來日本的，多半是土耳其南部村子裡的牧羊人家，90年代搭免簽便車過來，現在川口和鄰近蕨市聚了約兩三千人，暱稱「Warabistan」——聽起來像異國小王國，實際上卻是建築工地和烤肉攤的天下。

支援團體「與日本的庫爾德人在一起（HEVAL）」估計，他們多半幹拆遷和餐飲，邊學日文邊融入，週日還辦語言班，孩子們埋頭寫作業，大人們聊土耳其童年趣事。

川口這城，人口六十萬，外國佔比高達8.3%，全國第一，遠超平均3%。 為啥這麼熱門？租金便宜，工作機會多，傳統上韓國人和中國人就多，現在添了越南人和庫爾德，感覺像國際自助餐。

但好景不常，排外風氣像野火燎原，阿里家就是活生生例子。支援團負責人温井立央嘆氣：「商店牆上噴種族塗鴉，網上散播偷竊假新聞，這不只衝著庫爾德，下一個可能是誰都說不準。」

今年七月參院選前，政客們視察川口，喊「偽裝難民」和「不法滯留」，自民黨提「違法外國人歸零」，連河野太郎都博客上點名。

回頭看，麻煩不是一天爆發。2015年土耳其選舉時，東京大使館外土耳其人和庫爾德打群架；2023年，川口醫院前百來個庫爾德因內鬥擋路，機動隊出動，救護車停擺五小時半，新聞一報，網上罵聲四起。

今年更慘，二代庫爾德強姦十二歲女童，七月判八年；六月，議員視察拆遷場被庫爾德車追尾，怒吼到警署，搞出監禁罪告訴。

這些事兒像火上澆油，產經新聞大肆報導，SNS上「殺光庫爾德喂豬」威脅滿天飛，NHK四月播的紀錄片還挖出，這些假新聞怎麼像病毒傳播。 支援團接電話恐嚇，店家被偷拍，連日本庫爾德文化協會都被告名譽毀損。

為啥日本突然這麼排？根子在經濟壓力鍋裡煮著。少子化嚴重，勞力缺口大，自民黨推外勞補位，卻沒配好社會緩衝。外國人破三百八十萬，今年上半年遊客兩千一百五十萬，漲7.6%，過度旅遊推高物價，治安小亂子變大新聞。

中國人買房炒租金，網友氣炸；保守黨抓這痛點，喊「日本人優先」，右翼參政黨去年參院拿三席，今年眾院暴增十五席。 石破首相二月在國會說：「不守規矩的外國人，共生不可能。」

政府七月設「與外國人有序共生推進室」，打擊非法移民，管遊客犯罪，嚴查房產買賣和福利，但成效慢吞吞。八月，JICA指定四城為非洲「家園」，網上馬上傳「治安崩壞」謠言，政府忙澄清。

專家點破，日本總把外國人當「臨時客人」，東京大學助理教授永吉希久子警告：「惡化下去，喊聲可能變成『福利別給外人』，甚至『滾出日本』。」

阿里家鄰居冷臉，孩子躲家，X上有人訪談庫爾德家庭，邊喝茶邊聊文化，卻一碰受害就空氣凝重。 川口犯罪率是全國平均兩倍，トルコ國籍佔比超高，但專家說，真正問題是移民系統卡殼，庫爾德難民申請被當經濟移民拒，逼他們灰色打工。

少子老化繼續，外國人預計2070年佔10%，這考驗不小。 阿里們想融入，卻踩中排外雷區，政府夾在中間，遊客爆滿、勞力渴求，平衡點在哪？或許不是趕人，而是多點日文班、多聽故事，讓泡泡慢慢消。

Japhub小編有話說

哇，這川口故事聽完，心頭一沉，像喝了杯苦咖啡。日本移民議題熱辣辣，但根兒在於怎麼讓大家手牽手過日子。

庫爾德朋友們，加油學日文，分享烤肉秘方；本地大叔大嬸，試試好奇心，別讓謠言當飯吃。

政府呢？快點鬆綁難民門檻，別讓好勞力溜走。大家留言你的看法吧，Japhub等你來聊，下篇更多日本小八卦見～！