日本首架臥鋪巴士登場！東京往返高知 網民笑雙層床設計像《哈利波特》騎士巴士「咁似Harry Potter嗰架」

日本夜行巴士一直是旅客或當地人慳錢的熱門選擇，但椅背角度有限常讓人難以入睡。今年初，位於四國高知縣的巴士公司突破傳統，推出日本第一架「臥鋪式巴士」，創新採用「碌架床」設計，讓乘客可以完全平躺休息。這架由高知往返東京的特別巴士，在網上引起熱烈討論。有眼利的網民表示神似《哈利波特》電影中的騎士巴士：「咁似Harry Potter嗰架（巴士）」，亦有人笑言「好似啲貨物俾人綁實咁，然後運走咗」。
耗時九年打造「移動膠囊酒店」
這架「劃時代」的臥鋪巴士，營運路線FRATON（フラットン），取自英文FLAT平躺的概念，目標清晰直接。巴士的研發與營運由高知站前觀光主導，將其定位為「移動的膠囊酒店」，由三間高知在地公司花費九年時間共同研發的成果。座椅系統命名為「Sommeil profond」（ソメイユプロフォン），法文意思正是「熟睡」。
巴士車廂結構為上下兩層的雙層床設計，每個床位都是獨立的「單人床位」，徹底告別了夜巴的斜坐模式。座位模式具備「標準座位」（SEATFORM）和「平躺床鋪」（FLATFORM）兩種，但初期的長途營運將以全平躺模式為主。床鋪長度約180cm、寬度48cm，雖然空間略窄，但讓乘客得以完全水平躺臥。為保障私隱，每個床位均設有隔簾，加上Wi-Fi網絡和洗手間等設施，提升了夜間移動的品質。
在安全方面，設計師面對的最大挑戰是如何符合日本嚴苛的交通安全標準。最終的解決方案，是設計出可轉換成全平躺床鋪的專利座位，並符合國土交通省新指南：配備兩點式安全帶（平躺時亦須全程繫上）、頭部防護裝置、側面保護裝置及防墜板，以確保乘客在高速行駛時的安全。整輛大型巴士共設有12組雙層單床位，總共提供24個席位。
12月初正式運行 網民：「咁似Harry Potter嗰架（巴士）」
目前，FRATON營運的是高知往返東京的路線。車程時間約11.5小時，例如傍晚7:40pm由高知出發，翌日7am抵達東京八重洲，有效地利用夜間時間，節省一間住宿費，對精打細算的旅客或本地人而言，無疑是一種高CP值的旅行策略。班次方面，初期規劃較為保守，暫定為每週只有一班：高知為星期六晚上，而東京為星期日晚上，預計12月6日起開始常規運行。上落客主要地點為高知車站巴士總站及東京八重洲巴士總站。票價方面，常規票價預計將採用AI浮動定價（Dynamic Pricing），標準價約為14,000日圓。這個價格明顯高於傳統的三排座夜巴（約 10,000 日圓），但仍遠低於新幹線票價，定位介乎舒適夜巴與新幹線之間。
這款臥鋪巴士在網上引發的熱議，主要圍繞其獨特的空間體驗。有網民聯想到《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》中的騎士巴士（Knight Bus），留言「咁似Harry Potter嗰架（巴士）」、「真係魔法世界走出嚟」。但亦有網民對狹窄空間表示擔憂，形容「真係好似停屍間」、「棺材車」、「好似啲貨物俾人綁實咁，然後運走咗」。更有人認為「貼錢買難受…正正經經搭新幹線啦」，質疑花這個價錢不如選擇更快捷的交通工具。不知道大家又會否嘗試乘搭這架「移動膠囊酒店」巴士呢？
FRATON 臥鋪巴士
路線：高知往返東京
上落地點：高知車站巴士總站及東京八重洲巴士總站
車費：14,000日圓
日期：12月6日（常規運行）
網址：按這裏
