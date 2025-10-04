日本自民黨總裁選舉高市早苗當選 有望成為日本首位女首相

日本自民黨總裁選舉，林芳正（左）、高市早苗（中）及小泉進次郎(右)是其中三名候選人。（路透社資料圖片）

日本執政自民黨舉行黨總裁選舉，前經濟安全保障擔當大臣高市早苗勝出，成為自民黨首位女總裁，亦有望成為日本首名女首相。

在首輪議員投票中，5名候選人都無獲得過半數支持。連同地方選票，高市早苗獲得最多的183票，與獲得164票的農林水產大臣小泉進次郎，進入最終投票。

高市早苗以185票勝出

第二輪投票中，國會議員一人一票合計295票，自民黨在日本47個一級行政區的支部聯合會各有一票，共計342票，議員票比重增加。高市早苗以185票勝出，小泉進次郎則獲156票。

