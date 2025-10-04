三號強風信號至少維持至周日中午12時
日本自民黨總裁選舉高市早苗當選 有望成為日本首位女首相
日本執政自民黨舉行黨總裁選舉，前經濟安全保障擔當大臣高市早苗勝出，成為自民黨首位女總裁，亦有望成為日本首名女首相。
在首輪議員投票中，5名候選人都無獲得過半數支持。連同地方選票，高市早苗獲得最多的183票，與獲得164票的農林水產大臣小泉進次郎，進入最終投票。
高市早苗以185票勝出
第二輪投票中，國會議員一人一票合計295票，自民黨在日本47個一級行政區的支部聯合會各有一票，共計342票，議員票比重增加。高市早苗以185票勝出，小泉進次郎則獲156票。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/日本自民黨總裁選舉高市早苗當選-有望成為日本首位女首相/605720?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
日本或迎首位女首相 高市早苗淡化極右翼色彩
（法新社東京4日電） 保守派候選人高市早苗今天在贏得日本執政的自民黨黨魁後，有望成為日本第一位女首相，她表示「我們已開創新時代」。長期在日本執政的自民黨，近年來支持度大幅下滑，愈來愈多民眾轉向包含反移民政黨「參政黨」在內的小黨。法新社 ・ 18 小時前
援助加薩船隊遭以軍攔截 倡議人士被送往伊斯坦堡
（法新社伊斯坦堡4日電） 土耳其官員今天表示，在以色列攔截一支前往加薩（Gaza）的援助船隊並拘留數百人後，36名土耳其公民及來自12個國家的其他公民將於今天搭乘專機抵達伊斯坦堡。一名土耳其外交官員透露，這架專機載有137名船隊成員，其中包括36名土耳其公民，預計當地時間15:40降落伊斯坦堡。法新社 ・ 13 小時前
表明願放人質後 哈瑪斯準備好談判其他議題
（法新社耶路撒冷4日電） 巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）今天告訴法新社，有關美國總統川普提出的加薩走廊停火協議，他們已準備好著手進行談判來解決所有懸而未決的議題。1位要求身分保密的哈瑪斯高階幹部透露：「我們已準備好立即啟動協商來解決所有議題。」法新社 ・ 17 小時前
川普籲停火後 以色列持續空襲砲擊加薩
（法新社耶路撒冷4日電） 儘管美國總統川普在哈瑪斯接受停火方案後呼籲停止轟炸加薩，但加薩民防部門表示，以色列今天仍對加薩市等地發動數十次空襲和砲擊。哈瑪斯昨天表示，願意根據川普停火提案，釋放所有加薩人質。法新社 ・ 19 小時前
埃及法老安門荷特普三世陵墓修復完成 正式對外開放
（法新社埃及勒克索4日電） 古埃及法老安門荷特普三世（Amenhotep III）的陵墓歷經多年修復後，今天正式對外開放。安門荷特普三世之墓位於尼羅河西岸的山坡內，與埃及古都勒克索（Luxor）隔河相望，至今已有3000多年歷史。法新社 ・ 11 小時前
喬治亞執政黨地方選舉勝出 群眾抗議警射催淚彈和水砲
（法新社特比利西4日電） 喬治亞執政黨喬治亞之夢今天在地方選舉中獲勝，警方對試圖闖入總統府的反政府示威者發射催淚瓦斯與高壓水砲，數以萬計民眾響應在野陣營「拯救民主」的號召走上街頭集會。隨後，示威者遊行至總統府並試圖闖入，導致執法部門發射催淚瓦斯與高壓水砲，抗議民眾則搭建路障並將其點燃。法新社 ・ 3 小時前
聯合國解除旅行禁令 阿富汗塔利班外長將首訪印度
（法新社喀布爾4日電） 在聯合國安理會委員會暫時解除阿富汗塔利班政府外交部長穆塔奇旅行禁令後，阿富汗外交部今天證實，穆塔奇將在本月赴印度訪問。外交部告訴法新社，穆塔奇將於10月7日莫斯科峰會後前往印度。法新社 ・ 17 小時前
金正恩：動用「特殊資源」 反制美國在南韓增兵
（法新社首爾5日電） 北韓中央通信社今天報導，北韓領導人金正恩表示，北韓已部署「特殊資源」，以回應他所稱美國在南韓的增兵行動。北韓中央通信社報導，金正恩昨天在平壤舉行的武器展開幕演說中表示：「美國與南韓核同盟正在快速發展，他們正在進行各種演習，以執行危險劇本。」法新社 ・ 1 小時前
日本自民黨總裁選舉 高市早苗當選 成首位女性總裁 料將出任新首相｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】日本執政自民黨今（4日）改選總裁，經過兩輪投票，結果由前經濟安全擔當大臣高市早苗勝出，擊敗農林水產大臣小泉進次郎，成為自民黨首位女性總裁，且預料將接替將離任的石破茂，成為日本首位女首相。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
阿摩廉不保證紅魔反彈
【Now Sports】曼聯領隊阿摩廉承認不能逃避紅魔成績欠佳的事實，外界作出批評亦屬正常，現階段也不敢向球迷保證，球隊一定會有進步。曼聯今季成績未見改善，上仗以1:3見負賓福特，吃下今季以來的第3場聯賽敗仗，名宿朗尼周二接受訪問時，狠批現在的紅魔已經失去靈魂。對於外界批評，阿摩廉（Ruben Amorim）坦言理解：「批評很正常，你總不能逃避成績問題，此外還存在上季的歷史包袱，儘管上季對我來說已是無關重要。」阿摩廉帶領曼聯以來踢過49場比賽，當中勝出了18場，單計33場聯賽賽事，紅魔更只曾勝出過9場，至今更是未曾嘗過兩連勝的滋味。儘管消息人士指，紅魔班主拉傑夫爵士至今仍然支持阿摩廉，但不少人認為，若曼聯周六未能擊敗升班馬新特蘭的話，阿摩廉的帥位在兩星期國際賽休戰期內，將會出現危機。紅魔目前6戰得7分，只處於英超積分榜第14位，被問到能否向球迷作出任何保證時，阿摩廉說：「現在不是說的時候，是展現表現的時間，我看過今季的比賽，對我來說，己隊是截然不同，但此刻我卻無話可說。」now.com 體育 ・ 1 天前
中秋節｜急症專科醫生提醒煲蠟可致嚴重燙傷 應急處理別用冰水
中秋節將至，不少人會與親友賞月、賞燈籠。不過，有一項「傳統活動」雖然近年已不多見，但仍偶有市民因為它而送院 ——「煲蠟」。急症科專科醫生何健基提醒，煲蠟可以導致嚴重燙傷，更指過去公立醫院急症室，每年都有接收因煲蠟受傷的市民，甚至曾有研究以此為基礎，統計受傷的數字。Yahoo 健康 ・ 17 小時前
屯門銀圍站輕鐵列車急剎停 8名乘客受傷
一輛輕鐵今早11時多駛至蔡意橋站期間突然急剎車，至少8名乘客受傷，由救護車送往屯門醫院治理。 一名老翁傷勢較嚴重 涉事的輕鐵列車突然急剎車，導致多名乘客跌倒或發生碰撞。至少8名乘客受傷，其中一名老翁傷勢較嚴重。車長報警求助，駛至銀圍站停下，傷者由救護車送院檢查。港鐵公司及警方正調查事件。 港鐵表示，今am730 ・ 20 小時前
MLB季後賽將首登板 大谷翔平坦言緊張又感恩
（法新社華盛頓3日電） 美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇和費城費城人的國家聯盟分區系列賽明天開打，道奇日籍球星大谷翔平將首度在MLB季後賽登板投球，他表示沉著應戰將是關鍵。大谷翔平明天在國聯分區系列賽首戰對上費城人時將創造MLB歷史，成為首位在同一屆季後賽中既登板先發投球又以打者身分進入先發打線的選手。法新社 ・ 21 小時前
2025世界50最佳酒吧頒獎禮首度落戶香港！本地酒吧Bar Leone上年奪全球第2名
作為酒吧界的頂級指標，每年「世界50最佳酒吧」（The World’s 50 Best Bars ）名單可說是一眾愛酒飲的必收藏之選，榜單由國際飲品與餐飲行業專家評選出，旨在表彰全球最頂尖的酒吧。每年一度的頒獎典禮更是行業盛事，匯聚頂尖調酒師、媒體和美食家，而今年頒獎禮首度首度落戶香港，並於10月選址啟德郵輪碼頭舉行！作為好酒之人，你又怎可以錯過？Yahoo Food ・ 1 天前
中國掏出萬億美元禮包 北京力促特朗普取消投資限制
【彭博】— 中國正在推動特朗普政府取消對其赴美國營商的國家安全限制措施，提議用超大規模的投資等作為華盛頓放棄實施了十年之政策的回報。Bloomberg ・ 23 小時前
高市早苗當選自民黨黨首 日本或將迎來首位女首相
日本執政黨自民黨周六選舉高市早苗為新黨首，她有望成為該國首位女首相。Bloomberg ・ 20 小時前
中國據報以1萬億美元投資 促特朗普撤中資在美交易國安限制
《彭博》引述消息指,中國正在推動美國總統特朗普政府放寬對中國在美交易的國家安全限制,並提出一項在美國巨額投資的計劃,目前討論中的投資規模尚不明確.但早前曾提及的金額高達1萬億美元。infocast ・ 21 小時前
印尼運營許可被暫停 TikTok:正與當局溝通解決問題
外電報道,印尼通訊部周五宣布暫停 TikTok 在當地的運營許可,因其反作為私營電子系統運營商的義務。TikTok 表示,正在與印尼當局合作解決導致其在當地運營許可被暫停的糾紛。infocast ・ 13 小時前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近
由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近Yahoo財經 ・ 3 小時前
上海驚現24/8 FITNESS「致敬」香港24/7 FITNESS？｜正版已進軍內地設逾60間分店｜山寨經典「無印良品終極敗訴」事件
近年香港健身熱持續升溫，健身室像雨後春筍般湧現，24小時營運已成大勢。截至今年7月，全港運動及健身場地增至1,411間，創歷史新高」，當中24小時健身中心更錄得爆炸性增長。連鎖品牌24/7 FITNESS就像便利店一樣「總有一間喺附近」，該集團近日更於內地及亞洲各地積極擴張。閱讀更多：逆市擴充｜24/7 Fitness斥4,800萬掃大圍6,500呎樓上舖 較原價勁減5,000萬24/7 FITNESS進駐屯門大興花園 舒適堡舊舖變身全港最大分店最近上海出現一間名為「24/8 FITNESS」的健身中心，名稱與標誌字體與香港連鎖健身室24/7 FITNESS高度相似，迅速在網上掀起熱議，不少網民批評「抄得太過份」，有人戲言「24/8等於24除8＝3」，亦有人嘲笑「講去248會唔會畀人笑死」。有內地網民更在小紅書上質問該店「24/8」的「8」是甚麼意思，「官方」竟回應：「除一天八小時的睡眠時間，其它的時間都可以用來健身」網民都表示啼笑皆非。24/7 FITNESS行政總裁黃靜怡在社交平台以輕鬆口吻回應，笑說：「同事係時候研究下升級到『24/9』」。此外，她今年7月曾向本地報章透露，24/28Hse.com ・ 1 天前