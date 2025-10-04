日本自民黨總裁選舉 高市早苗當選 成首位女性總裁 料將出任新首相｜Yahoo

從點心車到教育城：金鐘名都酒樓光榮轉身
【Yahoo 新聞報道】日本執政自民黨今（4日）改選總裁，經過兩輪投票，結果由前經濟安全擔當大臣高市早苗勝出，擊敗農林水產大臣小泉進次郎，成為自民黨首位女性總裁，且預料將接替將離任的石破茂，成為日本首位女首相。
在總裁選舉的 5 名候選人中，沒有一人在首輪投票中獲得多數票，最終得票最高的高市早苗、小泉進次郎進入次輪投票，高市早苗在第二輪投票中獲 185 票，而小泉進次郎獲 156 票。
在首輪投票落敗的候選人中，內閣官房長官林芳正以134票居第三，前經濟安全保障相小林孝之59票，前自民黨幹事長茂木敏充49票。
日本首相石破茂即將離任，國會十月中旬將召開特別會議，商討選舉新首相，執政自民黨的新任總裁，或將成為下任首相。
64歲的高市早苗曾任經濟安全擔當大臣、總務大臣和自民黨政務調查會長等職位，她跟已故首相安倍晉三關係密切，外界普遍認為她將繼承安倍的保守右翼路線。
