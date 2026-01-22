日本自民黨選舉政綱：與中國建穩定關係 堅決回應挑釁行為 維護台海和平至關重要｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】日本首相高市早苗明日（23 日）將於國會正式宣布解散眾議院，提前在 2 月 8 日舉行眾議院選舉。執政自民黨昨日發表競選政綱，對於日中關係，政綱表示「旨在通過公開對話與中國建立建設性和穩定的關係」，同時強調會冷靜且堅決地回應挑釁行為，明言「維護台海和平與安全至關重要。」另外政綱又訂下目標，將於年底前修訂《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》和《防衛力整備計畫》，即外界俗稱的「安保三文件」。

重塑「日本外交在世界中心」地位

政綱提到，期望透過增強外交實力，重塑「日本外交在世界中心」的地位；與盟友繼續合作的同時，日本將會提升國防能力，建立能夠應對包括災害、恐怖主義和網絡攻擊等複雜危機的安全體系。政綱又指出，日本將會堅定維護以自由、民主、法治等規則和價值觀為基礎的國際秩序，積極為國際社會和平與穩定作出貢獻；對於任何企圖以武力和經濟脅迫單方面改變現狀的行為，自民黨在政綱表示將會大幅加強相關回應。

設立對外情報機構

自民黨在政綱又指，隨著地緣政治緊張局勢日益加劇，包括中國軍力擴張、北韓核彈發展以及俄羅斯入侵烏克蘭等，將會堅決應對現實威脅，堅定捍衛人民生命財產安全，捍衛海陸空三域。考慮到應對新型戰爭方式、確保戰爭持續能力以及應對日本在太平洋沿岸活動的重要性，政府將會修訂「安保三文件」。政綱又指，將會設立隸屬於首相官邸的國家情報局，亦將會成立對外情報機構；另外為了防止其他國家的不當干預，將會推動制定《外國代理人登記法》。

駐重慶總領事懸空逾一個月 消息指中方久未確認日方提出人選

中日關係因為高市去年發表「台灣有事論」以來持續緊張。《日經新聞》報道，日本駐重慶總領事一職已經出缺超過一個月，原因是中方遲遲未同意日方提出的繼任人選。內閣官房長官木原稔今早（22 日）確認總領事職位目前懸空，但他以人事原因不披露更多細節。對於外界指日中關係惡化導致上述情況，木原表示會密切關注事態發展，冷靜妥善應對；目前駐重慶總領事館及其副領事正採取適當措施，確保總領事出缺期間，領事館的各項工作不會受到影響。

去年 10 月 27 日，外務省宣布駐重慶總領事高田真理將調任駐瀋陽總領事。目前，駐重慶總領事館官網仍顯示高田真理擔任總領事。