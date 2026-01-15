日本與菲律賓外長會議 簽約加強國防合作

（法新社馬尼拉15日電） 日本與菲律賓外長會議今天登場，雙方確認將加強國防領域合作，並簽署協議使雙方部隊得以互相供應糧食與燃料等物資。

日本與菲律賓都是美國的盟友。雙方也在會中再度確認包含美國在內，三方合作的重要性。

茂木與拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）在這次會談，簽署雙方部隊能互相供應糧食與燃料等物資的「物品勞務相互提供協定」（ACSA），以及活用日本政府援助對象國家建置防衛基礎設施框架「政府安全保障能力強化支援」（OSA），協助菲律賓海軍打造收納海洋巡邏氣艇的設施等。

日本外務大臣茂木敏充今天與菲律賓外交部長拉薩洛在馬尼拉舉行會談，意有所指地反對中國「在東海與南海等區域，試圖片面改變現狀」。

茂木與今年為東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國菲律賓共同強調，「為了實現自由且開放的印度太平洋，將深化關係」。