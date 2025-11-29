宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
(日本菜)日式枝豆
枝豆又叫毛豆,富含比一般豆類還要豐富的蛋白質和纖維
製作時間: 15分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
枝豆 200g
鹽 1茶匙
作法:
1 ：
水滾後,放入枝豆和鹽煮8分鐘,撈起放入冰水中冰鎮
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56369
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
