日本藏壽司再爆惡搞風波 女學生徒手摸壽司、飲醬油瓶惹公憤 警方介入調查︱有片︱Yahoo

日本藏壽司再爆惡搞風波 女顧客徒手摸壽司兼飲醬油瓶惹眾怒

【Yahoo新聞報道】日本連鎖壽司品牌藏壽司（くら寿司）再度捲入顧客惡搞風波。網上近日流傳一段影片，顯示一名女子在山形縣山形市的藏壽司店內，徒手觸摸放於輸送帶上的壽司，並疑似直接拿起醬油瓶飲用，引起日本社會強烈譴責。

片段中可見，該名身穿黑色校服的女子揭開輸送帶餐碟的透明蓋，用手觸碰壽司表面後，再拿起桌上的醬油瓶作出飲用動作，全程嬉笑拍攝，並將影片上載至社交平台。事件迅速在網上瘋傳，不少日本網民批評行為「極度噁心」及「破壞公共衛生」，有輿論更形容為「衞生恐怖主義」。

已掌握涉事者身分

藏壽司昨日（14 日）證實事件，指出涉事分店確為山形南館店，公司已掌握涉事者身分，並已向警方報案。公司表示，在發現影片後，已即時更換輸送帶上的所有壽司及食材，並對餐具和調味料容器進行全面清潔與消毒。藏壽司對事件深表遺憾，強調會嚴肅處理，並與警方及地方當局緊密合作，防止同類事件再度發生。

自 2023 年起，藏壽司已陸續加入多項防範措施，包括可偵測異常開啟餐碟蓋的 AI 監控系統及定期更換調味料容器。