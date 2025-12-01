日本藝術家Sho Shibuya，以「這畫作」把大埔火災的心酸畫面紀錄在紐約時報

日本藝術家涉谷翔 Sho Shibuya 將《紐約時報》的頭版當成畫報，創作出「大埔火災」的心酸畫面，紀錄著這件讓人心痛的災難事件。

最近，涉谷翔以畫作紀錄香港大埔宏福苑的嚴重火災，雄雄燃起的通天大火，紅橙黃三色景象，成為了香港人心中的痛。涉谷翔的作品主體也許不是火，而是一片火紅之中的一道陽光，經歷重大災難過後，一道溫暖的陽光正努力地穿透火焰，溫柔地照耀我們的心。

現居於美國布魯克林的日本藝術家涉谷翔，曾在 35 天內走過日本 47 個縣市，以畫布紀錄 50 個天空漸層時刻。天空作品全由他親身取材，紀錄著每天的日出，並拼貼於當天的報紙頭版，作為紀錄當時當刻的敍事符號。

祝願這道陽光能溫柔地療癒眾人傷痛並且帶來希望，照耀香港逐漸恢復光芒。

周潤發「銀白髮黑西裝」壓軸現身MAMA頒獎禮，頒獎前「小小要求」三語邀請觀眾為大埔火災事件一起默哀

