大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
日本藝術家Sho Shibuya，以「這畫作」把大埔火災的心酸畫面紀錄在紐約時報
日本藝術家涉谷翔 Sho Shibuya 將《紐約時報》的頭版當成畫報，創作出「大埔火災」的心酸畫面，紀錄著這件讓人心痛的災難事件。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
最近，涉谷翔以畫作紀錄香港大埔宏福苑的嚴重火災，雄雄燃起的通天大火，紅橙黃三色景象，成為了香港人心中的痛。涉谷翔的作品主體也許不是火，而是一片火紅之中的一道陽光，經歷重大災難過後，一道溫暖的陽光正努力地穿透火焰，溫柔地照耀我們的心。
現居於美國布魯克林的日本藝術家涉谷翔，曾在 35 天內走過日本 47 個縣市，以畫布紀錄 50 個天空漸層時刻。天空作品全由他親身取材，紀錄著每天的日出，並拼貼於當天的報紙頭版，作為紀錄當時當刻的敍事符號。
祝願這道陽光能溫柔地療癒眾人傷痛並且帶來希望，照耀香港逐漸恢復光芒。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
相關文章：
朴寶劍主持MAMA頒獎禮，帶領觀眾為大埔火災遇難者默哀：在此致上最高哀悼之心，希望不再有更多傷亡
GD在MAMA頒獎禮為香港準備的暖心演出，黑髮黑西裝莊重打扮、修改歌詞：我想成為帶給大家力量的藝人
其他人也在看
【人物】心繫家園 冀為香港市民帶來正能量 劉慕裳成香港首位空手道世界冠軍
香港空手道「世一」劉慕裳（Grace），昨天（30/11）於開羅舉行的世界空手道錦標賽女子個人形決賽中，再次擊敗老對手，日本「世一」勁敵尾野真步奪冠，成為香港歷來首位空手道世界冠軍。Grace 賽後仍...運動筆記 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
宏福苑五級火 「四大訴求」聯署發起人被國安處拘捕 扣查近兩日獲准保釋
關周一（12 月 1 日）獲警方准保釋候查。一架的士下午駛入長沙灣警署，關在下午 2 時 24 分乘搭的士離開，期間向記者點頭。法庭線 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
本地｜陳國基：20個棚網樣本中7個未達到阻燃測試標準要求
大埔宏福苑五級火，政府官員交代跟進工作。 政務司司長陳國基公布，在宏福苑宏泰閣、宏智閣、宏道閣、宏仁閣共四幢大廈取得的20個棚網樣本，當中7個未達到阻燃測試標準要求，分布於高、中、低層不同地方。保安局局長鄧炳強表示，疑有人將不合標準棚網混入使用。 保安局局長鄧炳強表示，疑有人將不合標準棚網混入使用。他指調查人員在屋苑不同地方檢取20個樣本，高中低都有，甚至消防員需要爬出去的位置檢取樣本，最終發現有7個樣不符合阻燃標準；另外許多隨手取得的樣本合格程度較大，好難取得的地方不合格機率大好多。 廉政專員胡英明表示，今年7月後因颱風襲港期間，破壞原先安裝在棚架的防護網，於是有涉案人士在同一間本地供應商，分批購買防護網以作更換。證據顯示，涉案人士以每卷54元，購買2300卷、約7.5萬平方米未達阻燃標準的防護網，用於替換損壞的地方，這批防護網足以包8幢大廈。而在今年10月尾中環華懋大廈火警後，涉案人士擔心棚架防護網會被抽查檢驗，於是在同一間本地供應商，以每卷100元購買115卷、約3700平方米達阻燃標準的防護網，並安裝於樓宇的棚腳，成功在往後測試中獲合格結果。Fortune Insight ・ 21 小時前 ・ 發起對話
宏福苑五級火｜家屬分批路祭 救護員重返現場獻花 市民致哀痛哭：我接受唔到｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火死亡人數增至 151 人，當局今日（12月1日）安排部份罹難者家屬分批到場路祭；屋苑的另一邊，大批市民持續前往封鎖線外獻花，涼亭貼滿市民寫的悼念紙條，有人留下玩具、毛公仔、零食、畫作等致意悼念。不少默站市民雙眼通紅，淚流滿面，有人失聲哭喊「我接受唔到」。Yahoo新聞 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
內媒：廣州海珠區多輛電動車起火 波及附近車輛
內地傳媒報道，下午近2時，廣州海珠區工業大道附近，路邊多輛電動車連環燃燒，火勢波及附近的汽車和貨車，消防10多分鐘後到場處置。網上片段所見，火勢一度相當猛烈，不斷冒出黑煙。該路段通行受影響，事故原因有待調查。 (ST)infocast ・ 22 小時前 ・ 發起對話
「2025最爛韓劇」票選！《問問星星吧》第二，冠軍也太爛了！
2025來到12月，今年各位戲迷追了幾多套劇？回顧一系列今年推出的韓劇，《苦盡柑來遇見你》、《未知的首爾》等佳作成為年度佳話，但同時也有不少劇集獲得反面的評價，有韓國傳媒選出「2025最爛的韓劇」TOP6，其中全智賢《暴風圈》第4，《魷魚遊戲3》第3，冠軍你又有無睇過？《十二使者》由馬東石、朴炯植、徐仁國、成東鎰、李主儐、高圭弼、康美娜、成愉頻、安芝慧、雷嘉汭等，是一部以東方十二生肖為背景的奇幻動作劇，講述以人的形態生活在世間的12位天使保護人類免受惡靈侵害的故事。但幼稚毫無高潮的劇情，讓觀眾大失所望。「2025最爛韓劇」TOP 1：《十二使者》《問問星星們》被選為2025最差韓劇第2名，由李敏鎬、 孔曉振主演，並由《雖然是精神病但沒關係》導演朴信宇執導，光是製作期準備時間就耗時5年，並以「500億韓元」的天價製作費製作，但超級奇怪的劇情設定，可以說是刷新觀眾三觀。「2025最爛韓劇」TOP 2：《問問星星吧》《魷魚遊戲》被選為2025最差韓劇第3名，雖然劇集第一季造成世界追劇熱潮，成為經典，不過後續兩季評價每況愈下，第三季結局最後找來Cate Blanchett現身，留下開放式結局，ELLE.com.hk ・ 2 小時前 ・ 發起對話
強吻摸臀下體照電視台除名！ 國分太一51歲記者會哽咽！
哎喲，日本綜藝圈這兩天簡直像宮鬥劇，國分太一51歲前TOKIO成員6月爆出違規停工，11月26日下午終於開記者會，開場就向受害者哽咽道歉「思慮不周、無地自容」Japhub日本集合 ・ 1 天前 ・ 發起對話
宏福苑五級火｜滔天火災下港人守望相助 中大學生提四大訴求後被捕 一文回顧事故五日以來重點｜Yahoo
大埔宏福苑五級火，由上周三（26 日）發生至今日（12 月 1 日）已經踏入第六日。大火至今造成 146 人死亡，79 人受傷，目前仍然有 40 多宗失聯個案有待進一步調查。宏福苑居民多達 4,000 多人，市民一呼百應參與援助，大埔各個社區會堂見盡港人互相守望的場面；大批市民亦在剛過去的周末前往大埔，向眾多死難者以及殉職消防員何偉豪獻上鮮花悼念。港府表示「大埔宏福苑援助基金」已累積 12 億元資金，將會陸續支援受災家庭；然而隨着援助措施陸續推出，有居民和義工陸續反映有人懷疑從中混水摸魚，冒認身份領取福利甚至向居民索取個人資料。另一方面，針對事故的追責行動未停止，有中大學生曾經發起「四大訴求」聯署，提出獨立調查事故，不過迅即被警方國安處拘捕。此外，網上亦一度傳出義工跟地區關愛隊有糾紛，政府並且要公開澄清事件中未有人報警。Yahoo新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
和諧汽車(03836.HK)捐款500萬元支援大埔宏福苑火災救援
和諧汽車(03836.HK)公布，捐款500萬元，專項用於受災居民的醫療救助、臨時安置及災後重建。此外，集團旗下位於香港的多家比亞迪及騰勢店舖的員工迅速響應，於火災現場週邊為受災市民及救援人員提供多項支援，包括調配20部比亞迪電動車提供免費充電及擺渡接載服務。 公司謹此向火災中不幸離世人士的家屬致以深切慰問，並向所有受災家庭、受傷人士以及日夜奮戰的救援人員，表達誠摯關懷與崇高敬意。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 14 小時前 ・ 發起對話
火災過後：拆解「火險」與「家居保」分別｜釐清住戶保障範圍
宏福苑火災，令全港市民心中一震。火災之禍，來勢無情，若不幸波及住宅，損失往往以百萬計。坊間常有疑問：銀行批出按揭時所要求的「火險」，與業主或租客自行購買的「家居保險」，究竟涵蓋何範圍？兩者有何分別？28Hse.com ・ 19 小時前 ・ 發起對話
《大賣空》本尊再度開砲 批特斯拉「估值荒謬」馬斯克薪酬更可怕
根據《路透》周一 (12/1) 報導，因電影《大賣空》(The Big Short)聞名的投資人貝瑞 (Michael Burry) 再度將矛頭指向特斯拉 (TSLA-US)，在最新部落格貼文中批評這家由馬斯克領導的電動車企業「估值荒謬」，同時警告特斯拉持續稀釋股東持股。這篇文章發布於他周日(11/30) 於 Substack 推出的付費電子報《Cassandra Unchained》。鉅亨網 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
mandycat office：要保重
大家保重！ 文地貓周邊產品：https://mandycat.com/shop/ facebook page：https://www.facebook.com/mandycats instagram：mandycats website：www.mandycat.comMandyCats文地貓 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
2025十大最受歡迎「療癒IP」公仔角色排行榜！POPMART、Sanrio、G-Dragon以愛貓之名品牌引起瘋搶潮
2025 十大最受歡迎療癒 IP 盤點！近年「療癒文化」興起，新世代喜愛收集「可愛東西」為內心重注力量，大家的家中也放滿了喜愛的「角色 IP」吧！由日本可愛文化 Chiikawa 、中國潮玩 Labubu 至英國療癒系 Jellycat ，一起來細數 2025 年最受歡迎的「角色 IP」！Yahoo Style HK ・ 6 小時前 ・ 發起對話
舒華「千金穿搭」不難穿卻高級氣質滿瀉！從靜奢到溫柔小姐姐風格，掌握這3款靈感
只能說舒華真的太會穿了！從靜奢風、度假風、男友風中隨手切換，輕鬆帶出千金感！近期她在 IG 晒出多組靚相，每套都有清晰風格，不用過度堆砌，卻能穿出高級又自然的氛圍。Yahoo Style HK ・ 3 小時前 ・ 發起對話
菅野美穂讓全日本睡不著？ 背後到底藏了什麼驚嚇秘密！
那時候她才國中二年級，1991年直接通過電視朝日徵選，變成「櫻っ子倶樂部さくら組」一員，兩年後《ツインズ教師》就演上電視。Japhub日本集合 ・ 29 分鐘前 ・ 發起對話
$1XX起入手！8大平價羽絨外套推薦2025 Uniqlo/adidas/lululemon限時35折起！附韓星同款搶購連結
香港的天氣變幻莫測，冬天總是來得猝不及防，明明前一天還在穿短袖，隔天早晨的冷空氣卻冷得讓人失去出門動力。這時候，你需要的是一件保暖又好看的羽絨外套，然而市面上的選擇琳瑯滿目，價格從數百元到上萬元不等，究竟該如何挑選呢？其實，平價品牌一樣能提供頂級的禦寒效果，以下為大家整理出真正高CP值的羽絨外套，即便只有極低預算也能溫暖地過冬。Yahoo Style HK ・ 2 小時前 ・ 發起對話
許瑋甯邱澤結婚誓詞太動人，強勢的二人遇上彼此變得「恰到好處」：可以在對方面前毫無保留地做自己
許瑋甯、邱澤於 11 月 28 日補辦婚宴，星光雲集也蓋不過二人的甜蜜愛情！許瑋甯、邱澤因合作《當男人戀愛時》結緣並於 2021 年登記結婚，今年 8 月更迎來小男嬰，一家三口幸福美滿。他們的結婚誓詞引起全網討論，強勢的二人成為對方的終生伴侶，真的比電影更讓人羨慕！Yahoo Style HK ・ 5 小時前 ・ 發起對話
【新聞點評】竹棚非禍首 制度須改革
大埔宏福苑世紀大火造成多達146人喪生，在慘劇發生後，不少人把矛頭直指維修工程使用的竹棚。實際上，本港使用竹棚已有百多年歷史，建造業長遠應否用鐵架代替竹棚，實屬可以開放探討的問題。但在宏福苑事件未查清之前，若然未審先判認定竹棚屬元兇，恐怕便有錯置焦點之嫌，可能因此忽略了更關鍵的弊端。尤其是本港已屬「高樓齡」城市，未來的大維修工程需求只會更多，相關制度必須接受全面檢視、革新除弊，方可再次讓市民安心。信報財經新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
逾千市民獻花悼念大火死難者｜藥妝店龍豐申上市去年度賺 1.7 億元｜謝安琪舊同學好街坊罹難感「無法言喻的沉重」｜12 月 1 日・Yahoo 早報
大埔宏福苑五級火，造成至少 146 死 79 傷，大批居民痛失家園。民間悼念活動持續。周日下午 1 時起，逾千市民到廣福休憩處獻花，人龍排至公園 1 公里外，龍尾橫跨至大埔海濱公園。是日為外傭休假天，獻花人群中有不少為外傭。晚上獻花人龍持續，至 7 時許人流雖然開始減少，但仍有千人排隊，有義工在人龍旁邊派水。入夜後，悼念氣氛更寧靜和沉重。由於鮮花數量太多，有義工不定時清理花海，將部分鮮花移至公園另一位置。大批市民獻花後未有馬上離開，反而默默地圍著花海，遙望宏福苑哀悼，亦以心意卡表達心聲。Yahoo新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
官媒：中方正告日本某些政客 在台灣問題上玩火者必自焚
《人民日報》刊登署名「鐘聲」的評論文章，批評日本所謂「台灣地位未定」論調，是對歷史的無知和現實的誤判。中方正告日本某些政客，在台灣問題上玩火者必自焚。文章指，日本首相高市早苗近日在國會出席辯論時指，日本根據「舊金山和約」放棄了全部權利，並無認定台灣法律地位的立場，這種刻意歪曲歷史的所謂「台灣地位未定」論調，與她早前公然宣稱「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」的錯誤言行，可謂如出一轍，再一次暴露了她突破戰後國際秩序、為日本軍事介入台海預製鋪墊的真實意圖。文章指，高市早苗選擇性無視構成戰後國際秩序基石的一系列法律文件，唯獨援引「舊金山和約」這份非法無效的文件，不僅是對歷史的無知和曲解，更是對國際社會公認準則的踐踏。 (ST)infocast ・ 1 天前 ・ 發起對話