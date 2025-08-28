日本虛擬嫲嫲推傾訴熱線，每1小時收費160元。(網上截圖)

日本長者的工作選擇愈來愈多樣化，日本虛擬偶像公司OTAGROUP旗下的高齡 VTuber 團隊Meta Grandma(メタばあちゃん)，日前推出一項名為「出租嫲嫲」的新服務，用戶可租用年齡在 75 歲以上的長者，擔任虛擬偶像，年輕網民遇到難題想聽長輩意見，都可向人生經驗豐富的「嫲嫲」請教，每60分鐘收費3,000日元(約60港元)。

綜合報道，當有人申請「出租嫲嫲」服務後，OTAGROUP會配對最合適的虛擬長者，透過Zoom或Google Meet等線上會議工具對話。螢幕畫面上的阿嫲會以3D虛擬角色呈現。除了線上咨詢，她們也接受例如尋找電影臨時演員和其他實體活動的委托。企劃目前擁有多位成員，整個團隊平均年齡超過 80 歲，甚至有 100 歲的成員加入，當中包括Meta Grandma 首位成員、來自廣島、85 歲的 Hiroko，她在Twitter擁有逾20萬追蹤者；YouTube 頻道訂閱人數亦突破3萬。該團隊曾在日本敬老日舉行首次虛擬演唱會，並與知名VTuber團隊Hololive成員合作參與電台節目。

同時推出 Meta Grandpa 企劃

OTAGROUP期望將這項新業務發展成一門可持續發展的生意，並正尋求與護理院合作，擴大虛擬阿嬤的成員數量。公司同時推出 Meta Grandpa 企劃，讓100 歲的男性長者Hiroki以虛擬偶像身分出道。這項企劃與日本長輩關懷基金會協力推動，期望能讓長者在虛擬世界中結識朋友，展現活力與社交能力，並完成原本認為不可能的夢想。OTAGROUP期望藉着這項新服務提升長者自尊，同時幫助年輕人解決面對的各種問題。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/日本虛擬嫲嫲推傾訴熱線-每1小時收費160元-有片-/593689?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral