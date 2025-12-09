聖誕優惠 必食10大本地酒店自助餐推介！
日本規模7.5強震 至少30人受傷
（法新社東京9日電） 日本發生規模7.5強震並觀測到波高70公分的海嘯，目前傳出至少30人受傷。
日本氣象廳表示，這起規模7.5的地震於週一晚間11時15分發生，震央位於青森地區外海，未來數日內發生類似或更強地震的機率已有所攀升。
共同社報導，青森地區約有2700戶停電，並傳出火警。
起初，氣象廳曾警告海嘯最高恐將達3公尺，恐造成嚴重災情，並呼籲數千名居民前往安全地點避難。
最終，氣象廳觀測到最大波高為70公分，數小時後解除海嘯警報。
部分地區的新幹線列車暫停行駛，工程人員進行軌道安全檢查。
地震發生後不久，東北電力表示，震央附近的核電廠均未發現異常。
首相高市早苗今天清晨呼籲民眾提高警覺。
她表示：「請大家在約一週內持續收聽氣象廳或地方政府發布的資訊，確認家具是否固定…一旦感受到搖晃時，請隨時做好避難準備。」
其他人也在看
天氣｜冷鋒周末橫過華南 周六顯著轉涼 下周日最低僅15度
東北季候風會在未來數日持續影響華南，明日(7日)該區天色普遍晴朗，內陸地區日夜溫差較大。而一道廣闊雲帶會在本週中期覆蓋廣東沿岸地區。天文台預測，明日氣溫介乎19至25度之間，新界再低一兩度，日間乾燥。am730 ・ 1 天前
日本7.6級地震恐引發3米高海嘯 官員稱附近核電站無恙
【彭博】— 日本在東北外海遭遇7.6級地震後對該國北部的青森縣、北海道和岩手縣發布了海嘯警報。Bloomberg ・ 15 小時前
宏福苑五級火災｜失聯者家屬分批採集DNA 助辨認遺體身份
【Now新聞台】宏福苑火災造成至少159人死亡，仍有約30人失聯。失聯者家屬今明兩日將進行DNA採樣，協助辨別遺體。家屬陸續抵達廣福社區會堂分批進行DNA口腔拭子採樣，以作科學鑑定辨別遺體身份。有家屬稱，抽取口腔組織等過程約半小時，期望盡早確認住在宏昌閣的父母是否已罹難。家屬陳小姐：「我們幢大廈仍有很多人還沒有找到，我自己未找到的是父母，因為單位裡面發現一個類似人骸，我們都是憑餘下的遺骸或灰燼去幫我們檢驗，我們驗DNA也需要幾個星期時間。當然很傷痛，也很想他們給一個身份他們(父母)，就算找不到也給一個身份，因為有很多手續要辦，我們未有死亡證，要驗到和證實到才會出(死亡證)，所以也是百感交集。」消防及警方災難遇害者辨認組連日搜索宏福苑七幢大廈內外和倒塌棚架附近，暫未有發現其他遺骸。當局同時派員清理位於廣福休憩處的悼念區，鮮花、留言紙條及悼念物品已被清走，涼亭亦拉起了封鎖帶。目前有逾4900名居民登記「一戶一社工」服務，社署強調會繼續與受影響住戶保持聯絡，提供所需協助。 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火 楊恩健︰宏昌閣低層竹棚先起火 孫玉菡︰工地全禁煙或改定額罰款
大埔宏福苑五級火，當局繼續派人到現場搜查。消防處長楊恩健指，當局已經成立專案組，初步確定起火地點的大致位置，為於宏昌閣1至2樓竹棚位置，但仍須深入調查，消防處將會透過電腦及真實環境再模擬確實起火點。勞工及福利局長孫玉菡稱，至今仍然未能聯絡上的13戶，不排除可能全戶罹難；並指必定毫無保留向火災獨立委員會交資料，局方亦正研am730 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜無情烈火遺體難辨認，失聯家屬含淚作DNA採樣：好想畀返個身份佢哋！
一場發生於大埔宏福苑的五級奪命大火，造成了嚴重的傷亡，現時確認的死亡數字已高達159人，當中還包括一名殉職消防員。然而，這場世紀慘劇不僅帶來巨大的生命損失，更衍生了一個令人心碎的難題：部分遺體因火勢猛烈而難以辨認，更有約31名居民至今仍處於失聯狀態。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：Medical Inspire 醫．思維 ・ 3 小時前
日本專家估算東京若發生7.3級地震 或造成1.8萬人死
日本政府專家最新估計，若東京發生7.3級地震，估算最壞情況會造成1.8萬人死亡。infocast ・ 1 天前
日本東北外海發生7.6級地震 引發海嘯預警
日本東北外海周一發生規模7.6級的大地震，導致部分沿海地區發布疏散命令和海嘯警報。 根據日本氣象廳的資料，一場近10英尺(3米)的海嘯可能襲擊包括岩手、青森及北海道部分地區。氣象廳表示，在青森和北海道已經觀測到16英寸(40厘米)的海嘯高度。 日本內閣官房長官木原稔敦促受災地區的民眾疏散到較高地區或移到安全建築物，如避難所。木原表示，目前國內的東通與女川核電廠尚無異常的報告。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 14 小時前
日本地震｜地震、海嘯警示出遊 旅遊保險賠償怎樣計？更改/取消行程、交通延誤是否受保？
日本青森縣以東海域12月8日晚上發生7.5級地震，日本氣象廳一度發出海嘯警報，岩手縣久慈港更在今日零時9分錄得70厘米高海嘯。雖然現時海嘯警報已經解除，但如果地震或海嘯造成行程更改或取消，旅遊保險是否如常賠償呢？抑或有特別注意事項呢？Yahoo Travel整合了香港保險業聯會對近日日本旅行的注意事項，旅人作出決定前可先參考一下。Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
筲箕灣東威大廈單位充電器過熱失火 兩老婦送院
筲箕灣有住宅發生火警。今日（7日）下午2時56分，警方接獲報案，指筲箕灣東大街59至99號東威大廈3座一單位冒出濃煙。消防到場約20分鐘後將火撲熄。火警中，約60人自行疏散到安全位置；一名78歲老婦走火警時吸入煙霧不適、另一名79歲老婦則胸口痛，二人清醒由救護車送往東區醫院治理。據悉傷者為大廈住戶，並非居於涉事單位。am730 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜失聯者家屬一連兩日分批採集DNA 助辨認遺體身份(林尊豪報道)
【Now新聞台】宏福苑火災造成至少159人死亡，仍有約30人失聯，失聯者家屬一連兩日將進行DNA採樣，協助辨別遺體。 家屬陸續抵達廣福社區會堂，分批進行DNA口腔拭子採樣，以作科學鑑定，辨別遺體身份。有家屬稱，抽取口腔組織等過程約半小時，期望盡早確認住在宏昌閣的父母是否已罹難。家屬陳小姐：「我們那幢大廈仍有很多人還沒有找到，我自己未找到的是父母，因為單位裡面發現一個類似人骸，我們都是憑餘下的遺骸或灰燼去幫我們檢驗，我們驗DNA，也需要幾個星期時間。當然很傷痛，也很想他們給一個身份他們(父母)，就算找不到也給一個身份，因為有很多手續要辦，我們未有死亡證，要驗到和證實到才會出(死亡證)，所以也是百感交集。」警務處處長周一鳴到場視察和了解最新情況。警方災難遇害者辨認組及消防連日搜索宏福苑七幢大廈內外和倒塌棚架附近，暫未有發現其他遺骸。當局同時派員清理位於廣福休憩處的悼念區，鮮花、留言紙條及悼念物品已被清走，涼亭亦拉起了封鎖帶。目前有逾4900名居民登記「一戶一社工」服務，社署強調會繼續與受影響住戶保持聯絡，提供所需協助。#要聞now.com 新聞 ・ 22 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 159 死消防員何偉豪殉職 政府宣布成立「獨立委員會」｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 159 人死亡，包括一名消防員，另有 79 人受傷。Yahoo新聞 ・ 1 週前
大埔宏福苑五級火｜沉痛哀悼！沙田消防員何偉豪殉職，宏福苑五級火至少釀159死：向所有逆火救援的消防、醫護致以最崇高敬意。
大埔宏福苑五級火｜香港大埔宏福苑上月（11月26日）發生的五級大火，造成了香港火災史無前例的慘重傷亡。在這場無情火災中，我們失去了一位年僅37歲、隸屬沙田消防局的英勇消防員何偉豪，他為保護市民生命安全而光榮殉職。殉職的何偉豪消防員，入職已有9年，事發時他是細搶救車的隊員，負責進行滅火救援行動。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：facebookMedical Inspire 醫．思維 ・ 22 小時前
宏福苑五級火災｜失聯者家屬一連兩日分批採集DNA 助辨認遺體身份
【Now新聞台】宏福苑火災造成至少159人死亡，仍有約30人失聯，失聯者家屬一連兩日將進行DNA採樣，協助辨別遺體。家屬陸續抵達廣福社區會堂，分批進行DNA口腔拭子採樣，以作科學鑑定，辨別遺體身份。有家屬稱，抽取口腔組織等過程約半小時，期望盡早確認住在宏昌閣的父母是否已罹難。家屬陳小姐：「我們那幢大廈仍有很多人還沒有找到，我自己未找到的是父母，因為單位裡面發現一個類似人骸，我們都是憑餘下的遺骸或灰燼去幫我們檢驗，我們驗DNA，也需要幾個星期時間。當然很傷痛，也很想他們給一個身份他們(父母)，就算找不到也給一個身份，因為有很多手續要辦，我們未有死亡證，要驗到和證實到才會出(死亡證)，所以也是百感交集。」警務處處長周一鳴到場視察和了解最新情況。警方災難遇害者辨認組及消防連日搜索宏福苑七幢大廈內外和倒塌棚架附近，暫未有發現其他遺骸。當局同時派員清理位於廣福休憩處的悼念區，鮮花、留言紙條及悼念物品已被清走，涼亭亦拉起了封鎖帶。目前有逾4900名居民登記「一戶一社工」服務，社署強調會繼續與受影響住戶保持聯絡，提供所需協助。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 22 小時前
西班牙海水泳池有泳客被巨浪捲走 釀4死1失蹤
西班牙特內里費島一個海水泳池，當地周日有泳客遭巨浪捲走，造成4死1人失蹤。救援人員接報後出動水上電單車及直升機搜索，當日尋回2男1女失蹤者遺體，以及1名女子，她延至周一不治。 出事海水泳池接近海平面，一邊是火山岩，另一邊有水泥牆與海水分隔，當海上環境惡劣時，大浪很容易沖過水泥牆，將泳客捲走。報道指，當局早前已在涉事海水泳池發出巨浪預警，並在本月3日關閉禁止進入，但仍有泳客無視警告入內游泳，最終釀成悲劇。 (ST)infocast ・ 5 小時前
國際｜高市早苗：青森縣地震導致30人受傷和1個住宅起火
日本氣象廳說，青森縣東部海域清晨接近6時，發生6.4級地震，震源深度10公里。 青森縣東部海域昨晚發生7級以上地震，首相高市早苗說，地震導致30人受傷和1個住宅起火。 在青森縣的東北町發生路陷，1名男子受傷。大部分傷者都是被跌下的物件擊傷。 氣象廳一度對北海道和青森的太平洋沿岸及岩手縣發出海嘯警報，到清晨全部解除。在岩手縣久慈港錄得70厘米的海嘯。 日本氣象廳首次發布「北海道和三陸近海後發地震提醒資訊」，內閣府呼籲民眾至少在未來一周內保持高度戒備，例如隨身攜帶緊急物資，以便在必要時能夠立即撤離。Fortune Insight ・ 5 小時前
天氣報告｜晚上一兩陣微雨 日間最高氣溫約23度
【Now新聞台】本港今日(12月9日)天氣預測，大致天晴。日間最高氣溫約23度。稍後漸轉多雲，晚上有一兩陣微雨。吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸間中吹強風。 展望明日大致多雲。隨後一兩日天色較為明朗。星期六北風增強，有一兩陣雨，晚上氣溫顯著下降。下周初最低氣溫在15、16度左右。#要聞now.com 新聞 ・ 7 小時前
日本青森縣外海7.5級地震 當局清晨解除所有海嘯預警
日本青森縣東部海域發生7級以上地震，據報造成10多人受傷，無生命危險；青森縣約2700戶家庭停電。日本氣象廳一度對北海道太平洋沿岸中部、青森太平洋沿岸及岩手縣發出海嘯警報，數小時後下調為海嘯注意級別，到清晨全部解除。地震在當地時間昨晚11時15分發生，日本氣象廳將地震震級從7.6級修正為7.5級，將震源深度修正為54公里，並首次發布「北海道和三陸近海後發地震提醒資訊」，內閣府呼籲民眾至少在未來一周內保持高度戒備，例如隨身攜帶緊急物資，以便在必要時能夠立即撤離。 （BC)#日本 #地震infocast ・ 9 小時前
大埔宏福苑五級火｜大火無情，人間有愛。市民自組義工團：救得一個得一個
大埔宏福苑五級火｜早前大埔宏福苑的五級大火，對社區造成了無法彌補的巨災，但港人的溫情與效率更令人動容。在民政事務處開放多個臨時庇護中心的同時，無數市民自發性地湧向現場，組織成臨時義工團隊，進行物資運送及資訊統籌。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：iCableMedical Inspire 醫．思維 ・ 22 小時前
青森縣地震致有核廢水外溢 當局強調無流出建築物沒安全問題
日本青森縣東部海域發生7級以上地震。日本原子能規制廳表示，青森縣一個核燃料再處理工廠受強震影響，用作存放經使用核燃料的乏燃料池發生搖晃，有約450公升的核廢水外溢，但並無流出建築物，放射性物質沒有洩漏，沒有安全問題。 另外，規制廳指，青森縣的東北電力東通核電站、宮城縣的東北電力女川核電站及福島縣的東京電力福島第一核電站暫時未見異常。 (ST)infocast ・ 2 小時前
澳洲新州山火大致受控未造成傷亡 仍有60處火頭未被救熄
澳洲新南威爾士州山火大致受控，當局降低山火警報級別，指火勢對民眾的直接威脅已解除。總理阿爾巴內塞形容，當地正經歷艱難時刻，幸好山火未有造成傷亡。連日山火已燒毀中部沿岸至少20幢房屋，數以千計公頃林木焚毀，日前一道冷鋒到來加上少量降雨，有助撲滅火勢，目前仍有60處火頭未被救熄。州政府向6個受大火影響地區提供緊急援助，包括即時提供補助金，又向災民提供臨時住宿和必需品，小型企業亦可申請貸款。 (ST) (ST)infocast ・ 1 天前