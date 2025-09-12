日本警方拘三人涉販運和牛到香港 疑過去數年非法出口逾五百噸和牛 涉款2.3億港元

【Now新聞台】日本警方拘捕一名中國籍男子，涉嫌非法出口和牛到香港。

神奈川縣警方周四拘捕食品進出口公司負責人，47歲姓戴男子及另外兩人。他們涉嫌2023年底向海關虛報，將13噸冷凍牛肉，包括頂級A5和牛出口到柬埔寨，在未取得出口檢疫證明下，將這批和牛販運到香港，違反關稅法與家畜傳染病預防法。

警方相信他們過去幾年以相同手法非法出口五百多噸和牛，總值達44億日圓，即大約2.3億港元，正展開調查。

警方指，出口和牛到香港標準十分嚴格，要在當局認可的屠場屠宰加工，並申請證明。懷疑涉案人士為了降低出口成本，採用此方式犯案，相信同類手法有增加趨勢。