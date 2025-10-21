日本警方拘捕四人 涉從香港走私黃金

以巴停火，並不代表悲劇的終結。隨着雙方互相交還人質或戰俘，包括已經遇害者的遺體，不人道的故事持續公諸於世。英國《衞報》報道，以色列交還至加沙的巴勒斯坦人遺體當中，最少有 135 具殘缺不全。他們生前被囚禁於聲名狼藉的 Sde Teiman 覊留中心，被關押在籠內、蒙住雙眼、鎖上手銬，甚或穿著尿片束縛在床上。

Yahoo新聞 ・ 2 小時前