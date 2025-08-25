日本豐明市限用手機法例市民反應兩極 市長受訪都超時近倍

日本列車車廂。(路透社)

日本愛知縣的豐明市，在今日（25日）為有關限制市民每日使用手機時間的條例進行審議。雖然有關的條例並沒有罰則以及非強制性，不過在市民的意見都是兩極。而在日本媒體對市長的小浮正典在接受訪問時，在他向記者展示當日至下午4時的使用時數，已達到限定2小時的接近一倍，達3小時57分鐘。

豐明市市長小浮正典在接受媒體的訪問中回應到，他表示2小時的規則只是一個規範，希望每個人能夠檢視自己的日常生活，有沒有因為使用手機而削減了睡眠時間，以及與家人溝通或是食飯的時間受影響。他解釋，有關的法例源於孩子因為長期使用手機，令他們不願意外出上課的數量增加而引起，但是這個問題並不局限於孩童。他指出，2小時只是一個標準，如果人們意識到有關的問題，其實用上4、5個小時都沒有問題。而在上星期五（22日）受訪當日，小浮市長也展示自己當日的使用情況是3小時57分，意味比有關法例的規定多接近一倍，他解釋自己當日可能看新聞及天氣情報太多而令到使用狀況增加。

豐明市市長顯示自己的手機使用情況都嚴重超標。(新暈截圖)

6成市民稱不會理會

對於有關的法例，在日本的聲音也走向不一。有家長就贊成指這可以避免孩子長時間對着螢幕，不過孩子卻並不這麼想。有市民認為，手機的使用應該由個人去決定及判斷，他指：「為甚麼是2個小時呢？有甚麼意義。每個人都有自己的思考方式和使用方式，所以我認為最好不要在這方面有太多限制。」

有市民表示，其實都沒有關係，因為這不是強制性。而在審議之前，市政府大約收到90份意見書，不過當中大部份都不是豐明市，而是其他地方的居民，而正反意見都有，包括質疑為甚麼要立法監管，同時也有人覺得這是一個好的開始。另外，有傳媒也在豐明市對市民進行街頭訪問及即場投票，卻發現有多達6成多市民表態指就算法例通過，他們也不會理會。

