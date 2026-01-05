日本豐洲市場新年黑鮪魚初競標 拍出5.1億日圓刷新紀錄

（法新社東京5日電） 日本東京中央批發市場豐洲市場新春慣例黑鮪魚初競標，來自青森縣大間町的本鮪（黑鮪魚）今天以5億1030萬日圓（約新台幣1億180萬元）天價成交，打破歷來最高成交紀錄。

「壽司三昧」社長木村清的連鎖壽司餐廳以最高價標下這條重達243公斤的「第一鮪魚」。

木村清在拍賣結束後表示：「原本以為可以用低一點的價格得標，但競標價在不知不覺中一路飆升。」

他說：「我對此感到驚訝…希望日本的各位就算只吃上一口，也能因此感到元氣滿滿。」

廣告 廣告

這尾黑鮪魚在新年拍賣中的成交價為5億1030萬日圓，換算下來每公斤價格高達210萬日圓，刷新自1999年有紀錄以來的史上最高成交紀錄。

據悉，這條黑鮪魚將於下午舉行解體秀，之後分送至各分店，以與平時相同的價格提供顧客品嚐。