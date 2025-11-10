日本資深男主播驟逝！菅谷大介享年53歲

▲日本知名主播菅谷大介驟逝，享年53歲。他生前曾被診斷出罹患胰臟癌，經過手術後回歸電視圈，突然離世震驚演藝圈。（圖／IG＠sugaya_daisuke_）

[NOWnews今日新聞] 日本知名主播菅谷大介本月8日驟逝，享年53歲。他生前活躍於播報體育賽事節目中，不過於2022年透過超音波檢查被診斷出罹患胰臟癌，經過手術後回歸電視圈，時常公開分享自己的抗癌經驗。

日本名主播驟逝 公司、觀眾超不捨

菅谷大介本月7日下班回家後，因為覺得身體不舒服，被家人緊急送醫治療，不過仍然於本月8日離世，死因為消化道出血，消息傳出後震驚日本電視圈。

菅谷大介時常播報摔角、高爾夫球比賽、箱根驛傳（十名選手長跑接力賽）等各式比賽，不僅是體育賽事，他也時常活躍在綜藝節目、新聞主播台上，是日本人民的熟面孔。不過他在2022年1月被診斷出罹患胰臟癌，同年4月他馬上接受腹腔鏡手術，當月他馬上回到工作崗位中，超敬業態度備受青睞。

▲菅谷大介日前下班返家後突然身體不適，送醫後不治。（圖／IG@sugaya_daisuke_）

雖然生病後菅谷大介漸漸將工作重心移到幕後，以管理職的方式督導主播部門，並且時常透過上節目、社群軟體等方式分享自己的抗癌過程，如今卻突然生病離世，讓電視台、喜愛體育賽事民眾都感到相當不捨。

菅谷大介於1997年進入日本電視台，在業界將近30年的他，直到生命的最後都堅守在工作崗位上。今（10）日，日本電視台證實他的死訊，「我們衷心感謝故人對公司的貢獻，並向其家屬致以最誠摯的哀悼之意。」感謝菅谷大介多年來對公司的貢獻，並向家屬獻上最深的哀悼。

