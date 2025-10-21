日本購物1新制明年上路！未來恐需提早4小時到機場，內行教1招秒解決

隨著國際旅遊復甦，各國政府紛紛調整免稅政策以因應新的旅遊模式。日本政府宣布2026/11/1起將實施「先付稅、機場退稅」新制度，要求旅客購買免稅品時須先以含稅價格結帳，再於離境機場辦理退稅手續。此項消費政策在網路上引發熱烈討論，有網友擔心未來需提前３至４小時抵達機場處理退稅事宜，但也有部分民眾認為新制有助於遏制代購亂象。

2026日本退稅新制度

一名網友在Threads平台發文表示，最近得知日本明年11月將改變退稅制度，屆時所有免稅品都必須到機場才能辦理退稅，讓他感到憂心，怕退稅人潮過多導致大排長龍，需要提早抵達機場處理相關手續，「要提前３、４小時到機場超崩潰的欸」。

網友意見多元化

該則貼文引發網友熱烈回應，支持新制的網友表示，「早就該這樣做了，一堆東西買不到，還有的直接賣給現場，看了就心情不好」「買不多的不退根本沒差，代購仔比較崩潰」「太多人鑽漏洞了，不改不行」。

部分網友則對退稅金額不以為意，「退稅就10%，我寧願多逛２小時」「只差10%我沒差」「如果買的東西退稅金額不多就算了吧」。還有人建議直接選擇便宜的店家，就不用擔心退稅問題，「去日本專找便宜但無退稅的藥妝店逛，不用排隊，整個舒舒服服」。

日本海關嚴查免稅品

此外，近期還有台灣旅客在日本機場親眼目擊海關嚴格查驗免稅品的情況。據目擊者描述，地勤人員才剛完成護照檢查程序，海關人員立即出現，手持平板電腦逐一比對購物清單與行李箱內的實際商品，讓現場旅客驚呼日本政府確實開始嚴格執行免稅品查驗作業。

自用商品無須過度擔心

針對免稅品嚴查一事，知名旅日達人林氏璧在臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》提供專業建議。他指出，基本原則是只要購買的商品都是自用性質，通常不會遇到問題。但如果從事商業行為，例如高價商品重複購買等情況，就很可能被海關特別關注。「只是在唐吉訶德、藥妝店、多慶屋買到退稅的朋友不用擔心啦！日本海關沒有美國時間去檢查這些低售價的商品的，他們也根本不在乎！」

日本退稅新流程

林氏璧也分享了日本官方退稅網站「J-Tax Free System」公布的新制退稅流程，共分為３個主要步驟：

１、免稅店購入時先以含稅價格結帳：新制度將廢除消耗品與一般商品的分類限制，也不再需要專門的免稅袋包裝，同時廢止購買上限50萬日圓的限制。

２、旅客上退稅網站登錄註冊：購物完成後，店家會提供QR code，旅客必須自行掃描連結至「J-TaxRefund」退稅網站，登錄護照、聯絡方式等必要資訊。

３、出境地點確認購物品是否攜帶出境：在機場等出境地點時，將護照放在機台感應器上確認是否符合退稅規定，此階段可能需要開箱檢查商品是否確實攜帶出境。當系統顯示可退稅後，退稅金額將依照旅客在系統中登錄的方式，退還至指定帳戶。

▲日本明年11月起取消「店內退稅」，改成「先付稅、機場退稅」。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

林氏璧

