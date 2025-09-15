日本購物別只會去東京大阪！網友大推「這地方」商場多：交通方便、免人擠人

銀債開售｜專家建議抽 30 手
對台灣民眾而言，日本不僅是旅遊首選，更是購物天堂。然而，一名女網友抱怨在東京逛街常遇到商品尺寸不齊全的問題，讓她萌生轉往其他城市血拼的念頭。她在網路上詢問名古屋、福岡２地購物環境的優缺點，引發網友熱烈討論。
日本哪裡適合逛街
一名女網友在Dcard以「請問名古屋跟福岡哪個比較適合逛街」為題發文，表示東京商品雖然時尚新潮，但常常找不到合適的尺寸，像是鞋子就很少有合腳的款式，因此她想換個地方旅行購物。
原PO列出她的旅遊條件，除了以室內百貨逛街為主，還要機場離市區近、交通便利、商圈集中，同時人潮不會太過擁擠，「以東京來說，最喜歡逛的是六本木 、丸之內，不像新宿澀谷那樣人潮洶湧」，而她目前考慮去名古屋或福岡，想聽聽網友們的建議。
福岡購物方便、交通便利
對於原PO的提問，網友紛紛留言表示，「單純購物秒選福岡吧，商圈密集，地鐵方便」「名古屋跟福岡的話，我喜歡福岡，天神那邊還不錯逛」「正在福岡第２天，百貨公司跟購物商場好多，２天幾乎把所有想買的東西都買齊了，沒有跑行程純逛街，推薦一定要住天神」「妳的要求福岡都能符合，就是假日住宿貴了點」「福岡超舒服，天氣也是」。
名古屋適合深度旅遊
喜愛名古屋的網友則分享，「名古屋適合歷史深度旅遊，逛街普普」「名古屋很好吃」「福岡和名古屋都去過２～３次以上，都是會再回訪的城市，名古屋很多近郊可以玩，一次玩不夠，我上次去12天」「名古屋適合悠閒散步，很喜歡名古屋」「個人喜歡名古屋，畢竟住宿跟機票都比較便宜」「名古屋適合逛街跟景點互相搭配」。
▲網友認為，名古屋較適合深度旅遊。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
