日本超市驚現完整毛熊掌！ 5萬5555日圓右手最甜？
日本超市驚現完整毛熊掌！ 5萬5555日圓右手最甜？
超市肉品區的毛掌震撼
哎喲，日本超市這次真的把「野生系」玩大了！一位女網友在Threads貼出照片，肉品冷凍櫃裡不是豬腳雞翅，而是一整排黑熊前掌，毛、爪、肉墊全留，
標價5萬5555日圓（約2780港幣），直接把路過的阿宅嚇到腿軟。小編刷到時心想，這不就是「熊版超市日劇」的續集嗎？來，咱們邊拿購物車邊聊聊這波熊掌熱，保證不拔毛，只添點料理小八卦～🐻
熊害13死後的「全利用」風潮
環境省數據，2025年4-10月熊出沒3089件起，13人死亡196傷，各地獵人忙捕殺，熊肉處理成話題。朝日新聞報導，北海道超市常賣熊肉火鍋套組，
右手掌因常挖蜂蜜被譽「最甜」，一公斤破萬日圓。網友在X調侃：「熊掌古早是皇帝菜，現在超市買得到。」這種全利用，這毛掌總讓人又怕又饞。🍯
拔毛比料理難的真實聲音
照片瘋傳，留言區直接開戰！有人喊：「拔毛超麻煩，YouTuber煮三小時才搞定。」有人推：「熊鍋超鮮，比和牛嫩！」也有人抖：「想到牠可能才打完人，這掌我下不了筷。」
還有老饕現身說法：「燉湯去腥加味噌，絕了！」香港網友崩潰：「2780港幣一隻掌，抵我半個月菜錢。」這種拔毛，這料理總讓討論超熱。🍲
網友的熊掌吃播熱議
事件發酵，Threads、X、LIHKG全炸鍋！台灣網友po：「日本超市賣整隻毛掌，熊害後遺症？」香港讀者笑：「5萬5日圓，皇帝都吃不起。」有人怒：「衛生問題大，細菌多！」；
有人萌：「右手蜂蜜味，下次試試。」日媒預告文狂吸千萬流量，粉絲猜「會不會出熊掌拔毛教學」。這種熱議，這吃播總讓人邊笑邊嘆：熊災慘，熊掌香。📱
Japhub小編有話說
哇，這熊掌超市瓜看完，小編的手都想拔毛了！從5萬5日圓到網友喊右手最甜，這野生系太戲劇。
如果你有熊肉料理心得，或超市獵奇照，留言區分享～下次挖個不拔毛的日本美食趣聞，開胃點哦！
