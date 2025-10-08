日本足協高層機上瀏覽兒童色情影像 被判禁入境法國 10 年 監禁 18 個月緩刑︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】日本足球協會（JFA）技術總監影山雅永日前在法國被裁定，在航班上瀏覽兒童色情圖片罪成，被判監禁 18 個月，緩刑執行，並被罰款 5,000 歐元（約 45,000 港元），同時被禁止在未成年人士相關機構任職及入境法國 10 年。

綜合外媒報道，現年 58 歲的影山本月 2 日乘坐法國航空航班，在商務艙使用手提電腦時被機組人員發現瀏覽涉及兒童的色情影像，隨即報警。他在巴黎戴高樂機場過境時被警方拘留，並承認觀看相關圖片，但辯稱自己不知道此舉在法國屬違法行為，並聲稱圖片屬「藝術作品」及由人工智能生成。

法院於本周一宣判，除判處緩刑外，亦禁止影山未來 10 年與未成年人工作或再次入境法國。影山當時原本計劃前往智利，出席 20 歲以下國家隊世界盃比賽。日本足球協會於昨日宣布，即時解僱影山，並發表聲明致歉，強調事件「對足球界而言絕不可接受」。

影山是前日本職業球員，於 1996 年退役後轉任教練及球隊幕後人員，曾在澳門及新加坡執教。