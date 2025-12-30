日本足球員三浦知良 58歲加盟新隊

（法新社東京30日電） 日本足壇不老傳奇、現年58歲的三浦知良加盟一支日本職業足球聯賽J3球隊，他表示自己對足球的熱情至今不減。

三浦知良（Miura Kazuyoshi）的球迷暱稱他為King Kazu，取自他的名字Kazuyoshi。他明年6月前將以租借合約效力福島聯，展開職業生涯第41個賽季。

這位前日本國腳將在明年2月滿59歲。

三浦知良透過新東家發布聲明指出：「不管年齡多大，我對足球的熱情不曾改變。」

「我很感激能有機會在福島踢球，我也會以福島聯一員的身分努力奮戰。」

他還說：「讓我們一起創造歷史！」