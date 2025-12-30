日本足球員三浦知良 58歲加盟新隊

宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
英超 ｜利物浦名宿魯殊 論盡紅軍3大前鋒
前利物浦前鋒魯殊認為球會已經從沙拿引發的爭議中走出來，期待他回來再入波；他又對伊薩表示同情，令他想起昔日由祖雲達斯回到利物浦時的自己。Yahoo 體育 ・ 10 小時前
西甲話題 ｜ 皇馬「食半留邊」 年青球員創造1.6億歐元收益
皇家馬德里是全球最叻搵錢的球會，近日趁球賽空檔期，將球場變身冬天主題公園搵真銀。除此之外，近年亦引入「食半留邊」模式，令年青球員成為進可攻退可守的財政策略。Yahoo 體育 ・ 15 小時前
英超話題 ｜卡法路雲入波停不了 力爭英格蘭世盃前鋒最後一席
今季轉會升班馬列斯聯的卡法路雲，今季累積入球達8球，成為本季英超入球最多的英格蘭球員，令他再度入選英格蘭大軍的機會大增，有望坐上正前鋒最後一席。Yahoo 體育 ・ 1 天前
阿麥又入波 科特迪瓦1：1喀麥隆
【Now Sports】周日非洲盃，科特迪瓦在F組雖靠阿麥迪亞路再建功，卻被曼聯隊友安保姆領銜的喀麥隆逼和1:1，兩隊都未確定提早出線，而E組的阿爾及利亞則取得16強資格。科特迪瓦在比賽中稍佔優勢，雖然基斯48分鐘的入球因越位被判詐糊，但3分鐘後，就有阿麥迪亞路（Amad Diallo Traore）的禁區外精彩左腳「chip射」，為球隊取得領先，也是他本屆的第2個入球。只不過，「大象軍團」的領先只維持了5分鐘，喀麥隆由真馬度在禁區右路起腳，省中基朗高蘭後彈高笠死門將，追和1:1，亦是全場賽果。同組的莫桑比克則以3:2力挫有奧巴美揚建功的加蓬，結束長達39年的等待，取得在該盃的首場勝仗。E組方面，阿爾及利亞靠馬列斯12碼建功，以1:0小勝布畿納法索，在該組兩戰全勝後，跟隨埃及和尼日利亞提早鎖定16強席位。now.com 體育 ・ 1 天前
解讀 | 2025年球壇最威水事件
2025年世界足球發生了多宗巨大成就事件。趁著年尾，就讓我們一起回顧當中幾件最令人感到喜出望外的事件吧。Yahoo 體育 ・ 16 小時前
國密季前熱身之旅敲定
【Now Sports】應屆美國職業足球聯賽總冠軍的國際邁阿密，已經訂下新一季的季前熱身賽，會到南美洲多個國家進行集訓。國際邁阿密季前賽程會於明年1月底至2月初進行，分別會到秘魯、哥倫比亞及厄瓜多爾作賽。先於1月24日作客到秘魯對利馬聯，然後到1月31日到哥倫比亞，友賽國民體育，最後一場則於2月7日到厄瓜多爾，對手為巴塞隆拿SC。國際邁阿密下季仍然會有美斯（Lionel Messi）壓陣，縱然巴基斯基及佐迪艾巴已經退役。另外，國密正斟介西班牙甲組聯賽隊伍貝迪斯中場洛希素，這位現年29歲的阿根廷國腳，希望在1月轉會窗重開後，離開貝迪斯，爭取更多上陣時間，以為明夏世盃決賽周做準備，據稱他已拒絕了阿根廷的羅沙里奧中央的邀請，故他加盟國際邁阿密的機會甚高。now.com 體育 ・ 1 天前
陳庭欣與彩豐行老闆分手 由公屋仔到十億身家 女方越住越豪
陳庭欣宣布與彩豐行老闆楊振源和平分手，楊振源由公屋起步、會考零分白手興家，建立實業與物業並行的財務版圖，身家傳達十億港元。Yahoo 地產 ・ 1 小時前
王青霞被揭早已結婚生子兼疑與老公做冬過節 李龍基：感情要嚟就嚟，要走就走
被稱為TVB「御用皇帝」嘅75歲李龍基，與年齡相差36年嘅王青霞（Chris）展開「爺孫戀」，並已到訂婚階段，但王青霞被揭美國有未婚夫又曾欠債等，更因涉逾期居留、使用虛假文書等6項控罪被判入獄，不過當時李龍基仍心繫女友，仲話等佢出獄就即結婚。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
中國旅行社急凍日本遊！ 北京禁令驚人施壓恐怖內幕！
哇塞，中國這招玩得真大！最近日本媒體爆料，北京當局已經悄悄對國內大旅行社發出指令，要把赴日團體遊客人數直接砍到原來的六成。Japhub日本集合 ・ 1 天前
TVB主播容家耀宣布離巢「人生新篇章開始」 報導樓價下跌新聞流淚成為話題
人稱「大隻主播」嘅無線新聞台主播容家耀(Kenny），尋日喺社交平台發文宣布離開TVB，但未有透露新動向，只係話「人生新篇章開始，希望日後以另一身份再與大家見面」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
44歲林俊傑認愛23歲網紅「七七」 女方背景超狂擁巨額遺產 自稱美籍華裔擁多地房產
新加坡籍的44歲情歌天王林俊傑（JJ）昨日（29日）在無預警下公開認愛，情人正是今年初曾傳出緋聞的23歲女網紅「七七」（Annalisa）。JJ在社交平台分享為70歲林媽媽慶生的照片，而他與父母連同七七形成「一家四口」，成為其出道22年來首次官宣戀情。「J7戀」令全網震動，而女方迅速被起底，其超狂家底惹來網民哄動。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
全球百大型男2025排名出爐！姜濤跌出10大、AK排名高過車銀優、Cortis「忙內」安乾鎬也上榜
2025年全球百大型男，MIRROR今年繼續有姜濤以及AK江𤒹生榜上有名，而去年榜首「雷神」Chris Hemsworth今年則在第8位，到底誰衝上榜首，成為2025百大型男呢？來來來，一起來看全球百大型男2025排名有無你的心水男神上榜！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 1 小時前
陳庭欣缺席十億男友生日會惹情變傳聞 親認：已分手兩至三個月
前港姐冠軍陳庭欣（Toby）與估計身家達10億的護膚品老闆男友楊振源（Benny）拍拖多年，每年12月男方生日都會放閃曬恩愛，不過今年Toby缺席男方生日會，就連聖誕節亦未有與男方一同外遊，兩人盛傳感情生變。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張柏芝自爆剖腹產後辛酸往事 直言獨自在家 網民批評前夫謝霆鋒
張柏芝與謝霆鋒當年因拍攝《老夫子2001》認識兼傳緋聞，二人於2006年結婚，張柏芝先後誕下謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）兩名兒子，不過其婚姻僅維持5年結束。2018年，張柏芝秘密誕下細仔張禮承（Marcus），有傳Marcus爸爸係英籍型男工程師，但張柏芝始終未有透露Marcus生父嘅身份。日前，張柏芝於內地綜藝節目《一路繁花2》罕談當年剖腹產後辛酸往事，引起外界關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
天氣｜冷鋒元旦稍後抵達 周六市區最低 11 度 打鼓嶺或低至 5 度｜Yahoo
2025 年還有 3 日就會完結，天文台預計今日（29 日）至除夕（31 日）都是日間溫暖，早上清涼，今年大有機會是天文台自 1999 年制定「寒冷天氣警告」以來，首個在 11 月和 12 月都不需要發出警告的一年。不過天文台提醒，會有冷鋒在元旦稍後抵達華南沿岸地區，受隨後的冬季季候風影響，該區北風增強，元旦翌日及週末氣溫顯著下降，天氣轉冷，周五（1 月 2 日）和周六（1 月 3 日）市區最低氣溫分別只有 12 度和 11 度，新界多區氣溫甚至見個位數。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜涉偽造義載行車紀錄 5 的士司機涉企圖欺詐被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日發生五級火，造成 161 人罹難。有網上電召的士平台推「義載計劃」，免費接載往返指定醫院、臨時庇護中心乘客，參加計劃的的士司機可上載收據報銷支出。警方早前接獲電召的士平台公司報案，疑有的士司機偽造行車紀錄，企圖騙取車費開銷。Yahoo新聞 ・ 40 分鐘前
36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑
韓國知名搞笑女星李世英，以《請回答1988》中「雙門洞王祖賢」一角爆紅，憑藉浮誇搞笑風格圈粉無數。然而，長期遭受網友外貌霸凌的她，近年透過大膽整容與健身轉型為「國民女神」，不僅自信爆棚，還分享了瘦身心得與感情哲學。Yahoo Style HK ・ 1 天前
消委會牛奶｜日本品牌牛奶被測出最低鈣及蛋白質！特選3.6原來係咁解？
消委會537期測試了市面上40款牛奶，發現逾3成樣本達到「高鈣」水平，更有9成半屬「蛋白質來源」食物，僅一款樣本的測試結果與標籤上的差距未達要求！調查結果更顯出，市面上普遍標榜「較低脂」的牛奶總脂肪中，比「低脂」牛奶高出約1倍，消費者購買前要留意！而整個測試中，9成樣本的總評分為5星，整體表現理想。Yahoo Food ・ 1 天前
將軍澳茶記入貨預製蛋炒飯 紙箱列明 -18°C 保存竟放地上「解凍」？ 街坊：買三餸飯好過
近年不時有餐廳被揭發使用「預製菜」，引起食客關注其食品安全。近日再有網民在社交平台揭發將軍澳一間茶餐廳懷疑使用「預製蛋炒飯」，更被拍到將標明需於 -18°C 保存 的冷凍食品紙箱，直接放在餐廳門外地上，事件迅速引起街坊熱議，不少人擔心食材在運輸或儲存過程中已經變質，影響食品安全。Yahoo Food ・ 1 天前