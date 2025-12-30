日本跨年遊 Apple 產品優惠購！禮品卡加送限定達摩 AirTag 好意頭

Apple 宣布 2026 年再度於日本推出新年優惠，由 1 月 2 日至 1 月 5 日期間，凡購買指定產品即可獲贈 Apple 禮品卡，金額最高達 38,000 日圓（約 2,000 港幣）。

手機、電腦、配件等均有包括，Mac 回贈最多

此次優惠涵蓋 iPhone、Mac、iPad、Apple Watch、AirPods 以及多款配件，包括 Apple TV 4K、HomePod、Magic Keyboard 等。

不同產品回贈金額有別，其中 Mac 回贈最多，多達 38,000 日圓。iPad 和 iPhone 分別可得最多 15,000 和 12,000 日圓，AirPods 及其他配件則可獲最高 12,000 和 8,000 日圓。結合日圓近期的低匯率，不少用戶都認為這波優惠頗具吸引力。

買 iPhone 仲送「達磨 AirTag」，限量 65,000 枚

今次新年優惠中最矚目的焦點之一，是凡購買 iPhone 16、16 Plus、16e（你沒看錯，不是 iPhoe 17），除可獲 Gift Card 外，更可免費獲得一枚限量版 AirTag。

這款 AirTag 特別刻上日本傳統吉祥物達磨圖案，寓意好運與心願成真，極具收藏價值。Apple 表示，達摩 AirTag 全日本限量 65,000 枚，會採取「先買先得」形式派發。

相信不少港人都會選擇日本作為跨年旅遊的方向，過幾天會去的話不妨考慮看看囉。

